人民网记者 李栋

一粒米，千滴汗。今年，我国粮食产量首次突破1.4万亿斤，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。粮食要产得好，还要加工得好、储得好。近年来，我国各地各部门加力推广智慧化储粮收粮技术，多措并举推进节粮减损，持续夯实国家粮食储备根基。

发展粮食加工业是实现农民富裕、区域经济发展和保障国家粮食安全的重要举措。今年的中央一号文件提出，“推动农产品加工业优化升级。”专家表示，保障粮食安全，要发力粮食生产，也要高质量提升粮食加工业。

粮食产得好，也要加工好。在浙江宁波奉化区振盛粮食现代化农事服务中心，机器轰轰作响，农户丰收的粮食正源源不断运送至此，进行烘干后储存。

“新购置的烘干设备，一天可烘干300余吨粮食，而且糙米率低。在整个烘干过程中，除了先进的除尘技术，整套设备以生物颗粒为燃料，既清洁又环保。”车间负责人对我国自主研发、自主可控的烘干设备赞不绝口。

“丰收之后的粮食需要晾晒、烘干，是入仓收储前的关键环节，也是保障农民种粮收益最大化的关键步骤。”中粮集团相关负责人介绍，通过从产后服务能力建设入手，设计、建造现代化粮食产后服务中心，将智能化出入库系统和自动烘干系统合而为一，实现了粮食加工机械化、烘干智能化，可有效推进兴粮兴储。

向农业强国阔步迈进，科技创新是关键变量。近年来，国家有关部门加大投入力度，大力推进仓储设施建设，推广绿色收粮储粮技术应用，目前已基本形成与粮食生产、储备和流通相适应的粮食收储保障体系。

粮食产得好，也要储存好。“我国不断加大对储粮技术的研发投入，大力推广应用控温、气调、有害生物综合防治等绿色储粮技术。”国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司副司长彭扬表示，目前，我国粮食仓储技术总体处于世界较先进水平。

“‘绿色优储’是守住管好‘天下粮仓’的重要内容。”彭扬介绍，目前，我国分七大储粮生态区，每个生态区各有特点，大生态区中还有小生态区，对储粮技术的需求也不尽相同，这就要求我国要因地制宜选配适用绿色储粮技术。

“下一步将重点推进分生态区绿色储粮技术创新系统集成示范，一手抓技术创新，这是从无到有、从旧到新的突破；一手抓技术集成，这是由单一技术向组合应用、由分散割裂向整体优化的转变。”彭扬表示，通过将技术、设施、装备、材料及其应用等打包升级，我国正力争打造一个绿色储粮技术应用矩阵，未来要真正构建起适宜不同生态区的绿色储粮技术、标准体系。

(责编：王震、吕骞)

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