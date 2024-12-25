人民网记者 杜燕飞

做好养老金融大文章，关乎民生福祉。人民银行等9部门日前联合印发的《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》）明确，到2028年，养老金融体系基本建立，养老金融产品和业态逐步丰富，养老金融意识普遍形成，养老金融供给水平有效提升，人民福祉得到有效增进。

随着我国步入老龄化社会，银行机构如何进一步提升金融服务适老化水平，做好老年人金融服务工作？怎样加大养老金融资源投入，赋能养老产业高质量发展？布局银发经济赛道有哪些实践和方向？

近期，人民网记者采访时发现，当前银行机构正加大银行适老化改造，推动养老保障体系建设，发展养老产业金融，以“金融温度”促进我国养老事业高质量发展。

银行工作人员为老年人提供金融服务。人民网记者 杜燕飞摄

加大适老化改造 打造养老金融特色网点

配置无障碍坡道、振动叫号器、老花镜、老年扶手、老年人专用座椅等设施，大大方便老年客户……走进建设银行上海延长路支行，诸多适老化改造的元素映入记者眼帘。

“静安区是上海市老龄化程度较高的中心城区。作为总行在上海打造的‘养老金融特色网点’之一，经过适老化改造后，我们的网点深受老年人喜欢，已成为老年人社交场所。”该行相关负责人介绍，打造的“乐龄银发港湾”养老金融服务专区，展示静安区最新养老政策、附近5公里内社区老年助餐服务场所等实用信息，并定期更新；将护理机构、康养辅具企业等服务作为银行养老金融客群增值权益，满足老年客户多样化需求，提升金融获得感。

金融监管总局日前发布的《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，优化传统服务方式，扎实保障基础金融服务。包括优化营业网点布局、完善适老设施配置、提升柜面服务水平、不断优化现金服务、推动客服热线适老化改造等。

业内人士表示，做好老年人的金融服务是做好养老金融大文章的重要内容。金融机构要站在老年人的角度看待问题，了解他们在办理业务时的痛点和堵点。围绕老年人的需求特点，从金融产品、服务方式、服务渠道等方面推进适老化改造，让老年人享受到更多便利。

值得一提的是，做好养老金融大文章，要加强老年人金融知识宣传教育和消费权益保护。《指导意见》明确，鼓励各金融机构积极与老年教育机构、养老服务机构、社区教育机构合作，开发金融知识和金融智能化应用的操作培训课程，丰富老年人金融知识和技能。

“我们和延长路支行共创‘智金坊’社区金融投教品牌，与‘健养安’养老金融品牌融合发展。”上海市静安区老年大学副校长尤艳丽介绍，今年以来，老年大学课程走进银行养老特色网点开展公益讲座6场，银行养老金融专家走进老年大学校园以“智慧金融助老跨越数字鸿沟”为主题开展宣讲4次，授课覆盖老年客群超过300人。

拓展企业年金 助力养老保障体系建设

经过多年发展，我国已初步建立养老保障三大支柱，包括：第一支柱，由政府主导的基本养老保险；第二支柱，企业（职业）年金；第三支柱，个人养老金制度和各类商业养老金融业务。

其中，企业年金作为职工养老钱的重要补充，可以让职工在基本养老保险待遇外多一份退休收入。《意见》提出，要推动企业年金提质扩面，鼓励各类有条件、有意愿的企业建立企业年金。

位于上海市闵行区的“大零号湾”科技创新策源功能区，是上海市规划建设的唯一养老科技产业园，已引入了首批养老科技企业。

“今年4月以来，我们与建行、建信养老金公司开启养老金业务合作。除新设立企业新增年金业务外，对于已建立年金业务的集团本部及下属全资子公司7家，存量年金规模约600万，也已计划全部转移至建信养老金管理年金计划，确保年金资产的安全增值。”园区管理方、上海大零号湾投资发展（集团）有限公司相关负责人说。

据建设银行上海市分行副行长王晓薇介绍，该行联动建信养老金上海中心，推进“安心健养”养老金二支柱营销，截至今年10月末，协同总规模已达392.24亿元，较年初新增98.97亿元。企业年金服务客群除大型央国企外，也设计同业、外资、普惠、高校非编等领域，实现了二支柱提质扩面。

专家表示，企业年金是多层次养老保障体系中的重要组成部分，也是养老金融中具有很大潜力的产品。银行机构要做好企业年金服务，助力多层次养老保障体系建设。

优化金融供给 推动养老产业高质量发展

走进位于上海市康复辅助器具产业园（浦东·张江园区）的上海司羿智能科技有限公司展厅，全球首款脑机接口康复机器人和国内首款软体外骨骼机器人设备等多款代表性产品一一呈现。

“作为一家从事康复机器人研发生产销售的科技型企业，去年，我们拿到了5张医疗器械注册证，从研发阶段开始计算，每张证背后的资金投入巨大，非常需要银行信贷资金支持。”该公司负责人说。

“了解到企业需求，我们通过‘科技+养老’综合金融服务，为其适配了面向科技型中小企业的‘善新贷’‘善科贷’产品，以科技金融产品支持医药康养类养老细分行业的发展，助力其将智能化产品更快、更应用到养老场景中。”建设银行上海市分行业务部副总经理俞薇薇说。

养老产业金融是支持养老市场的重要载体。近年来，在我国发展银发经济的背景下，引导金融资源向养老产业倾斜，有助于促进我国养老产业再上新台阶。《意见》指出，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放。

“我们试点事业单位及民办非企业融资，推进智慧养老建设；针对养老产业核心客户，提供上下游链条融资服务；发挥集团优势，整合母子公司客户资源，推动母子公司养老产业业务协调发展。”王晓薇说，当前，银行养老产业金融主要分布在老年旅游服务、智慧养老服务、老年药品等领域。

业内人士认为，养老产业对资金需求巨大，发展养老产业离不开金融机构的支持。银行要开发面向养老企业的专属贷款产品，针对养老企业盈利能力不强、资产价值评估困难等问题，引入专业机构进行项目评估，制定更加科学的授信方案。

(责编：王震、吕骞)

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