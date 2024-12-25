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数字消费扩容提质 加速释放市场新动能

人民网记者 王绍绍
2024年12月25日15:03 | 来源：人民网
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近年来，随着互联网技术的发展，消费场景不断从线下拓展到线上，消费对象从实物日益拓展到数字产品和内容等方面，国际电商、数商兴农、赛事云转播等新业态发展迅速，消费场景逐渐刷新，点燃经济发展新引擎。

国家统计局最新数据显示，1-11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。其中，实物商品网上零售额118059亿元，增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%。1-11月份，服务零售额同比增长6.4%。

近期，各地优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。商品消费市场活力涌现，种类繁多的促消费活动不断丰富市场供给，为消费领域增添满满新意。

从此前印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，再到《关于促进服务消费高质量发展的意见》，政策内容围绕“丰富消费场景，培育和壮大消费新增长点”等重点展开，凸显数字消费的广阔空间。

近段时间，全国各地推出一系列促进数字消费新举措，电商带货、即时零售等线上消费模式频频上新，带动形成文娱旅游消费等一大批新增长点，为经济发展添能蓄势。

在内蒙古，当地助农主播通过电商平台直播乡村生活和文化娱乐活动，吸引众多游客前来旅游消费；在贵州，当地举办以“和美乡村·数商兴农”为主题的农村电商直播大行动，发动各地组织开展形式多样、内容丰富的农村电商直播系列活动，引领带动农村电商高质量发展……各个领域数字化水平不断提升，我国电商创新展现出新的活力。

数字消费、服务消费和以旧换新政策举措引领网络消费新趋势，数字消费新动能不断聚集。

直播电商、短视频电商、社交电商、内容电商、兴趣电商等一批彰显时代特色的新模式孕育兴起，成为电商持续快速发展的新动力。工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，电商新模式展现出了消费资源的集聚力、供应链优化的组织力、消费创新和消费风尚的引领力，以及数字经济与实体经济深度融合的推动力。

近年来，我国数字消费潜力不断释放，平台技术和模式创新持续涌现，助力消费市场扩容提质跑出“加速度”，经济发展回升向好走上“快车道”。

在内蒙古呼伦贝尔市，当地打造的电商产业园集企业孵化、人才培养、技术创新、物流配送等多功能于一体，助力地方经济创新发展；在天津，当地尝试跨境电商“保税仓＋直播”新零售模式，通过保税仓直播，直观感知海外商品跨境进口保税链路，减少用户决策成本，提升进口消费体验……

“以网络购物、服务消费、线上线下融合发展、数字化引领‘互联网+服务’、绿色消费等为主要形式的消费新业态新热点蓬勃发展，对保障民生、释放消费潜力、稳定经济增长等都发挥了重要作用，已成为拓展内需新空间和推动经济高质量发展的重要力量。”中国社会科学院经济研究所副研究员楠玉介绍。

热气腾腾的消费市场展现出中国经济的澎湃活力，通过数字化赋能，我国多个产业快速增长，数字消费潜力进一步显现。

数字消费是推动中国数字经济发展的关键动力，也是促进国内需求加快恢复、持续扩大的重要力量。在楠玉看来，数字消费不仅能突破时空限制，打造出多样化的消费场景，同时能扩展线下消费为线上线下多元融合消费，转变消费观念，释放消费潜能。数字内容消费的不断拓展与延伸，催生了新业态、新模式，扩大了消费覆盖面，同时拉动城乡的消费升级，赋能新消费场景，构成了数字化转型的重要支撑。

(责编：王震、吕骞)
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