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报告预测2025年我国钢材需求量8.5亿吨

2024年12月25日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）冶金工业规划研究院日前发布的2025年我国钢材需求报告显示，预测2025年我国钢材需求量为8.5亿吨，同比下降1.5%，降幅比2024年收窄接近3个百分点。其中，机械、汽车、能源、造船、家电、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求呈增长态势。

冶金工业规划研究院副总工程师管志杰表示，2025年我国将扩大国内需求，支持“两重”项目和“两新”政策实施，将给汽车、家电、能源、机械行业用钢需求带来发展机遇。钢铁行业在提高高端钢材供给，加快推动钢材产品提质升级，提高产品质量稳定性、可靠性等方面有大量工作可做。

“经研究测算，‘两新’政策将带动钢材消费量年增长约1200万吨，主要拉动不锈钢板、无取向硅钢、取向硅钢、冷轧板（汽车板）、镀锌板、无缝管、优特钢棒线材等钢材品种消费。”管志杰表示，该政策对钢材的质量稳定性和性能一致性提出更高要求，将推动钢材品种结构向高强度、轻量化、耐腐蚀、长寿命方向提质升级。

对于汽车用钢需求，报告指出，2025年，在“两新”政策以及鼓励购买新能源汽车政策带动下，汽车行业将保持增长态势。预测2025年汽车产量达到3290万辆左右，同比增长4.8%；预测2025年汽车行业钢材需求量约5980万吨，同比增长4%。

对于家电行业，报告显示，2025年，国家将实施更加积极的财政政策，扩大消费品以旧换新的品种和规模，家电产品以旧换新力度将加大。预测2025年我国家电行业钢材需求量将达到1940万吨，同比增长8.4%。

对于能源行业用钢需求，报告认为，2025年，在我国电力消费快速增长的背景下，预测2025年我国能源行业钢材需求量约4950万吨，同比增长1.9%。

谈及机械行业用钢需求，报告指出，2025年，重大项目、重点工程、新基建等将进一步加快建设，乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等举措将进一步落地，这将为机械工业释放更大市场需求。同时，“两新”政策将延续或出台更多举措，进一步激发需求、促进投资、提振消费，为机械工业的稳定发展带来新机遇。预测2025年机械行业钢材需求量约1.79亿吨，同比增长1%。

(责编：王震、吕骞)
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