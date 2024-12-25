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央行开展3000亿元MLF操作 中标利率2.00%

2024年12月25日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 （记者黄盛）为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）在25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为50890亿元。

同一日，为保持银行体系流动性充裕，央行以固定利率、数量招标方式开展了1923亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日3876亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1953亿元，为连续四日净回笼。

业内人士认为，往年年末，央行通过加大MLF操作的方式供应流动性，今年在降准补充长钱的基础上，更多运用买断式逆回购和7天期逆回购操作，期限相对更短，利率也更低，既满足了机构跨年资金需求，又减轻了机构负债成本，与整治违规手工补息、同业活期存款自律等打了一套组合拳，有利于稳定银行合理的净息差，并进一步向实体经济传导，推动降低企业和居民信贷成本。

中信证券首席经济学家明明向记者表示，当月共有14500亿元MLF到期，实现了中长期流动性11500亿元的资金净回笼。明明团队分析，在银行间流动性水位相对充分，对MLF需求不高的环境下，央行选择大幅度的回笼MLF资金，一方面是延续“削峰填谷”的流动性操作模式，避免大水漫灌和资金空转风险，另一方面则是继续淡化MLF对于流动性市场的影响。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，尽管本月MLF大幅操作缩量，但并不意味着央行在显著缩减中期市场流动性投放。当前处于一揽子增量政策发力阶段，加之货币政策基调已由“稳健”转向“适度宽松”。由此央行通过较大规模开展买断式逆回购、适量续作MLF等方式，保持中期市场流动性处于合理充裕状态，以此支持银行加大信贷投放力度，继续支持政府债券发行，稳定市场预期。

也有业内人士认为，MLF缩量续作反映市场流动性充裕，资金面保持宽松态势。今年央行完善了货币政策操作框架，MLF明确采用利率招标，操作量由央行事先给定。此次MLF操作只投放3000亿元，说明央行对当前市场流动性状况的判断是充裕的，进一步大量投放的必要性较低，也可以从市场利率得到印证。

(责编：王震、吕骞)
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