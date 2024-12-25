原标题：江西武宁：文化产业赋能乡村振兴绘就“诗和远方”新画卷

在江西省九江市的怀抱中，武宁县如同一颗璀璨的明珠，以其独特的自然风光和深厚的文化底蕴吸引着无数游客的目光。近年来，武宁县积极探索文化产业赋能乡村振兴的新路径，通过一系列创新举措，成功将文化资源转化为乡村振兴的强大动力，绘就了一幅幅看得见的“诗和远方”。

制度改革，盘活乡村土地的活力源泉

土地是乡村振兴的重要资源之一。为了盘活乡村土地资源和提高土地利用效率，武宁县积极开展土地制度改革工作，通过推动农村宅基地制度改革、简化土地申报程序、推进集体经营性建设用地入市试点等措施，为当地乡村振兴事业的发展提供了有力的制度保障和政策支持。

在集体经营性建设用地入市试点方面，武宁县作为九江市唯一的农村集体经营性建设用地入市试点地区，积极探索创新集体经营性建设用地入市模式和机制。通过完善入市交易规则和监管机制等措施，该县成功实现了集体经营性建设用地的有序入市和高效利用。通过这些举措，引进了一大批利用文旅项目，包括投资20亿元的九宫云栖岭、花园山康养艺术村、一渡一山海等项目。这些举措不仅为当地乡村振兴事业的发展提供了有力的土地保障和政策支持，还推动了当地经济社会的快速发展和进步。

生态文化，践行“两山”理论的典范

武宁县地处江西西北部，这里林海苍莽、群山耸翠，生态环境优美。为了保护好这片绿水青山，武宁县积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，通过创新体制机制、加强生态保护、推动绿色发展等措施，实现了生态与经济的双赢。

在体制机制创新方面，武宁县率先成立了全国首家“生态产品价值转化中心”，并首创“林长制”，推动林业保护与产业发展相融合。这些举措不仅加强了生态资源的保护和管理，还促进了生态资源的合理开发和利用。

同时，武宁县推出专门面向农村生态资源领域的信贷产品——山水武宁生态产品贷，着力解决农户急难愁盼的金融问题，为乡村发展建设提供有力金融支持。这一举措打通了资源、资产、资本、资金的转化通道，盘活了生态资源“沉睡”资产，助力生态资源价值实现。

创意设计，激活乡村产业的创新动力

创意设计是文化产业的重要组成部分，也是推动乡村振兴的重要力量。武宁县充分发挥设计创意和艺术设计的优势，通过推动数字技术与家装文化创意和艺术设计的深度融合，打造了多个优质文化园区和创意设计产业集群。武宁县充分利用自然山水、乡村资源和艺术设计优势，正在积极策划大地艺术节，赋能乡村振兴。

在规划设计方面，上海沃申建筑规划设计有限公司通过的景乡融合规划，使鲁溪洞景区与周边乡村的完美融合，更是成为乡村振兴的一大亮点。

依托鲁溪洞景区的优势，大力推进景乡融合发展，将乡村特色风光与溶洞景观有机结合。以油菜花海、高山白茶、辣椒基地等为特色，打造了一系列乡村特色旅游项目。精心为游客提供健康骑行、小火车观光等全方位踏春赏花服务，还建设了茶山登高游览步道、远眺观光台、制茶品茶的茶文化体验馆及民宿等旅游设施。游客们不仅可以欣赏到溶洞内的奇幻景观，高山漂流，户外探险，亲子游乐，还能在乡村中体验到采摘、品茶等乐趣。还定期举办茶文化旅游节、高山辣椒文化旅游节、六六高山民俗节等，为游客带来更丰富的文化体验。

鲁溪洞景区与乡村的完美融合，不仅提升了乡村的知名度和美誉度，更为乡村振兴注入了新的活力。未来，武宁县将继续深化景乡融合发展，推动“景区带动＋生态民宿＋农旅观光”的新型全域旅游发展模式，为乡村振兴贡献更大的力量。

特色民宿，助力乡村建设的亮丽名片

近年来，随着乡村旅游的兴起，特色民宿成为游客体验乡村生活、感受乡村文化的重要载体。武宁县充分利用当地丰富的自然资源和人文资源，大力发展特色民宿产业。

在民宿建设方面，武宁县注重挖掘当地文化元素和乡土特色，打造了一批具有浓郁地方特色的民宿。例如，咏归川、一渡一山海、橡子树野宿、北湾人家、林云山居、悦山居、天天惦记等特色民宿，不仅环境优美、设施完善，还融入了当地的历史文化和风土人情，让游客在住宿的同时也能感受到乡村的魅力和文化的韵味。

为了推动民宿产业的健康发展，武宁县还出台了一系列扶持政策，包括提供民宿经济扶持资金、减免税收和房租等优惠措施。这些政策不仅降低了民宿经营者的成本负担，还激发了他们创新创业的热情和动力。

农旅融合，乡村旅游的新引擎

农旅融合是乡村振兴的重要路径之一。武宁县充分发挥当地农业资源和旅游资源优势，通过培育农产品采摘、乡村酒店、养生山吧、休闲农庄等多种业态，形成了乡村民宿度假带、特色农业观光带、运动康养休闲带等乡村旅游新业态。

走进武宁县新宁镇渡头村，波光粼粼的修河和绿意盎然的柳山映入眼帘，令人心旷神怡。锄山鼓、傩面具、采茶戏布景……与以往游山玩水、体验采摘、吃农家饭的单一乡村旅游形式相比，在“村”游路上了解和感悟当地的民俗文化和民间艺术更能让游客有体验感。渡头村有意识地借助民俗文化来凸显文化属性，通过在传统节日开展庆典活动、民俗表演，让游客近距离观赏到武宁特色的打鼓歌、戏社火、采茶戏等表演，沉浸式体验感受民俗文化与民间艺术之美。

为盘活现有资源，发展乡村经济，提高村民收入，渡头村坚持向上争资争项与向外引入社会资本并重，将渡头村“一渡一山海”景区的建设开发、运营管理交由新宁镇强村公司与社会资本合资成立的公司，由专业人做专业事。随着各类文旅项目的投入运营，公司吸纳了不少村中的剩余劳动力从事服务管理工作，解决了村民就业。

体旅融合，乡村振兴的新篇章

江西省武宁县，一个风景如画的小城，近年来通过网球运动这一独特方式，为乡村振兴注入了新的活力。

武宁县充分利用其良好的生态环境和优越的地理位置，大力发展网球产业。他们建立了武宁国际网球中心，这是江西省唯一的综合性网球基地，吸引了众多国内外网球爱好者前来训练、比赛和观光。网球中心的建成，不仅提升了武宁县的知名度，还带动了周边地区的经济发展。

更重要的是，网球运动为武宁县的乡村居民提供了更多的就业机会和增收渠道。许多农村学生通过网球学习成为专业的运动员和教练，还有很多学员在各地开办网球培训基地。许多当地村民在网球中心找到了工作，他们在这里从事保洁、餐饮、安保等工作，实现了家门口就业。同时，网球产业的发展也带动了周边地区的农产品销售和乡村旅游业的繁荣。

数字营销，拓宽乡村产品的销售渠道

在数字营销方面，武宁县建设了官莲东山村、罗坪三珍、双新村直播带货、龙石农产品带货直播等一批互联网助农营销平台。这些平台不仅为当地农产品提供了线上销售渠道和品牌推广机会，还吸引了众多消费者关注和购买。通过直播带货和电商销售等方式，这些平台成功地将当地农产品推向了更广阔的市场和消费者群体。形成“村收集、乡汇总”的生态产品统一输出体系，建立全乡农产品“统一标准、统一尺度、统一品牌、统一销售”的发展模式，探索生态产品价值转化的农产品品牌化构建之路，通过数字经济强力赋能乡村振兴。

东山村招募在外成功创业的乡贤成立乡村旅游开发有限公司，募集资金推进整村田园综合体建设。同时，依托紧邻庐山西海的天然优势，借助高校智力资源，东山村实现了从脱贫攻坚模范到“庐山西海湖滨第一村”的精彩蝶变。2023年，服务区日均接待旅客6000人次，民宿经济、电商经济、养殖业随之兴起。

非遗活化，文化振兴的生动实践

积极贯彻“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”的工作方针，正确处理文化遗产保护与旅游发展的关系，坚持发展旅游以保护文化遗产为前提，促进文化传承发展与旅游开发有机统一。今年有4项传统技艺成功入选第十批市级非遗代表性项目；“武宁什锦汤”荣登2024九江十大非遗美食榜首。加强传承队伍建设。定期组织开展传承人培训，2024年9月联合九江学院开展为期1个月的“武宁打鼓歌传承人研修班”。每年对非遗传承人进行考核评估，壮大传承人队伍，更好发挥好传承人在非遗传承中的主体作用。多彩非遗焕发生机活力。

武宁县注重发挥文化产业的带动作用。举办茶文化旅游节、美食嘉年华、绿色有机农产品博览会、年货欢乐购、“花海‘骑’遇记”、樱花节等主题活动，连续举办了10届杨梅文化节，通过杨梅、农产品等搭台、旅游唱戏；举办“乐在山水间”2024武宁文化产业赋能乡村振兴器乐专场汇报演出、“舞在山水间”2024武宁文化产业赋能乡村振兴少儿舞蹈大赛，全县18个乡镇都发布“一镇一品”宣传短视频，制作航拍武宁第三季、山水武宁微电影《遇见武宁》等，支持特色吉他文化产业发展，助推乡村振兴，助力文旅消费提档升级。该县通过深挖历史文化资源，打造了一批具有地方特色的文旅项目，如《遇见武宁》大剧场等。这些项目不仅展示了武宁的山水美景和历史文化，还带动了当地经济发展

近年来，武宁县在文化产业赋能乡村振兴方面取得了显著成效。通过制度改革、生态文化、创意设计、特色民宿、农旅融合、体旅融合、数字营销和非遗活化等一系列创新举措的实施和推进，该县成功将文化资源转化为乡村振兴的强大动力，绘就了一幅幅看得见的“诗和远方”。在乡村振兴的征程上，武宁县将继续以文旅产业为核心，推动文化产业与旅游业、农业、林业、体育等产业深度融合，形成多元化、多层次、多领域的产业发展格局。

(责编：曹淼、李源)

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