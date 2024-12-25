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曹鑫：保障食品安全 促进茶产业高质量发展

2024年12月25日17:36 | 来源：人民网
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近日，由人民网主办、人民网舆情数据中心承办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在京举行。国家市场监督管理总局食品生产经营司监管三处处长曹鑫针对市监局相关工作进行了介绍。

国家市场监管总局食品生产经营司监管三处处长曹鑫发言

国家市场监管总局食品生产经营司监管三处处长曹鑫发言

曹鑫表示，食品安全事关每个人的一日三餐，是最基本最普惠的民生诉求。近年来，我国茶叶及其相关制品监督抽检合格率均保持在98%以上。2023年，茶叶及相关制品的监督抽检合格率为98.85%，质量安全形势持续稳中向好，也为茶产业的健康发展保驾护航。国家市场监督管理总局和地方的各级市场监管部门始终高度重视茶叶及其制品的质量安全监管工作，严格落实“四个最严”要求，敦促企业落实主体责任，做到严格把控原料进货的查验关，严格按照相关法律法规标准和生产许可条件组织生产，严格落实食品添加剂使用标准等食品安全的国家标准规定，严格规范标签标识，建立食品安全追溯体系，确保实现全程追溯。

食品安全需要监管部门严格监管，更需要在生产环节严格落实。会上，曹鑫向广大茶叶及其制品的生产企业提出三点建议：一是全面落实食品安全主体责任，按要求建立并落实企业的食品安全责任制，把责任落实到最小工作单元，不断完善食品安全的保障条件。二是要始终坚守食品安全底线，对食品安全务必做到慎之又慎、毫不松懈，精准防控食品安全风险，切实保证食品安全。三是要大力推进茶产业高质量发展，积极开展质量安全的提升行动，树立从源头抓质量安全的理念，加强标准引领、创新生产工艺、推行绿色包装，为人民群众生产出更多品种、更高质量的茶叶及其制品，让品牌成为质量安全的象征和市场信誉的凝结，不断增强市场竞争的新优势，更好满足市场需求的新期待。

(责编：曹淼、李源)
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