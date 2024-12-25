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刘坚：激活茶叶消费潜力 发挥茶叶对居民消费的拉动作用

2024年12月25日17:39 | 来源：人民网
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近日，由人民网主办、人民网舆情数据中心承办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在京举行。全国农业科技创业创新联盟主席，原国务院参事、国务院扶贫办主任、农业部副部长刘坚针对茶产业发展提出相关建议。

全国农业科技创业创新联盟主席，原国务院参事、国务院扶贫办主任、农业部副部长刘坚发言

全国农业科技创业创新联盟主席，原国务院参事、国务院扶贫办主任、农业部副部长刘坚发言

刘坚介绍，在人们健康意识提高的大背景下，茶叶消费保持着积极发展的势头。中国茶叶流通学会的数据显示，2023年全国干毛茶总产量为333.95万吨，同比增长15.8万吨，增幅4.98%，这说明茶消费有巨大潜力。应该因势利导推进健康消费，更好地激活茶的消费潜力，发挥茶叶对居民消费的拉动作用。近年来，以新元素、新品类为代表的新茶饮快速涌现，拓宽了茶叶消费群体，让越来越多的年轻人爱上了茶，让茶由中老年为主的群体向年轻人拓展，这是产业发展的潜力。

刘坚认为，应该进一步加大茶文化茶科学的宣传。让更多的人了解关于茶的基础知识，结合历史典故讲解茶文化，科普茶对健康的促进作用，以及如何科学的饮用茶，让茶更好服务人民的美好生活。

刘坚表示，质量是产业发展的生命线，要高度重视。作为饮品，茶的生产必须严格管理，要符合安全质量标准，不断提高产品在消费者心中的公信力。同时，要充分利用科技手段，提高茶叶的利用率，减少浪费。

(责编：曹淼、李源)
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