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中国移动：打造新型密码基础设施 确保信息自主可控和一体化全程可信

2025年02月28日11:22 | 来源：人民网
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据中国移动最新消息，近期，中国移动通信集团云南有限公司（以下简称“云南移动”）与中移互联网有限公司（以下简称“中移互联”）等共同打造的“基于密码技术构建政务云”项目入选工信部“2024年网络安全技术应用典型案例”。该方案通过量子技术与超级SIM卡的深度融合，为云南政务云构建起安全屏障，助力云南数字政务迈入新时代。

中国移动方面介绍，面对数字化转型带来的安全挑战，云南移动联合中移互联，依托中国移动的号卡特色优势，创新推出“超级SIM量子国密资源池方案”。以“国有运营商、国有网络、国产设备、国产芯片、国密算法”五大国有为核心，打造新型密码基础设施，确保信息的自主可控和一体化全程可信。同时，方案创新性地将量子技术与超级SIM卡深度融合，借助量子真随机特性，提升密钥生成及存储的安全性，确保密码不可破解，数据不可盗用。

该方案在2022年正式投入使用，以省中心云密码资源池为核心，构建“1个省级云+15个地市云”的密码能力体系，帮助云南政务云快速实现国产密码改造，实现全省密码统筹“一盘棋”。截至目前，云南密码云已为全省超20个党政单位和超30个系统提供国密服务。

(责编：董童、李源)
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