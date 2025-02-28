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中信银行：构建“五融”协同综合服务体系

2025年02月28日13:36 | 来源：人民网
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据中信银行最新消息，中信银行充分发挥自身的金融优势和集团协同效能，发布“五融”协同助力乡村振兴综合服务体系，通过一系列创新举措和扎实行动，为乡村振兴注入源源不断的金融活水，精心描绘着乡村发展的崭新蓝图。

政策引领，健全组织推动架构

中信银行构建全方位、多层次的组织服务体系，形成 “总行统筹-分行主战-支行落地”的高效运作模式。总行层面，成立董事长任组长的乡村振兴领导小组，负责整体战略制定、资源统筹调配以及重大事项决策；设立乡村振兴部作为总行一级部门，承担协调各方资源、推动业务落地。分行层面，各分行组建专业团队，深入研究当地乡村经济特点和金融需求，制定符合本地的乡村业务发展策略；支行则作为服务乡村的前沿阵地，充分发挥贴近客户的优势，将总行和分行的政策措施精准落实到每一个乡村客户，为乡村振兴提供直接、高效的金融服务。

为进一步强化组织保障，中信银行建立了12家重点分行与20家县域示范支行矩阵，在业务创新、服务优化等方面积极探索，积累经验，并向全行推广，形成了良好的示范带动效应。截至2024年末，中信银行已为全国超过1万家涉农企业提供信贷支持，涉农贷款余额近4500亿元，当年农林牧渔业贷款、普惠涉农贷款、农户信用贷款、农田基本建设贷款、农业科技贷款、粮食重点领域贷款、新型农业经营主体等特色领域贷款增速均超过20%。

科技赋能，打造数智农业新范式

中信银行高度重视农业科技发展方向，不断丰富“1+5+N”乡村振兴综合金融服务方案，聚焦“强农、兴农、富农、护农、慧农”5大行动，持续丰富“慧农行动”场景下的产品和服务模式创新，推出了“金融+科技”创新服务模式，致力于打造智慧农业新范式。

在粮食安全领域，中信银行与中信农业携手共建“慧种田”数字农业平台，集成多项先进智能模块，为农业生产提供全方位科技支持。其中，土壤监测模块能够实时监测土壤肥力、酸碱度等指标，为农户提供精准的施肥建议；无人机巡检模块可以利用无人机对农田进行定期巡检，及时发现病虫害等问题，并提供相应防治方案。通过这些智能模块应用，实现了农业生产的数字化和智能化管理，有效提高了农业生产效率和农产品质量。

为了满足农户和农业企业对农机设备更新的资金需求，中信银行推出“农机场景贷”，结合供应链金融优势、物联网技术，对农机设备进行全生命周期管理。下一步，将通过在农机设备上安装物联网传感器，实时获取设备使用情况、运行状态等信息，实现对贷款资金的精准监控和风险预警。

“五融”协同，构建全链条立体化服务生态

依托中信集团“金融全牌照、实业广覆盖”的优势，中信银行创新推出了“五融”协同助力乡村振兴综合服务体系，从“融资、融智、融产、融建、融销”五个维度入手，立体化赋能乡村振兴，助力农业产业升级。

“融资”协同方面，中信银行搭建了“股债贷投”综合服务平台，充分整合集团内金融资源，为涉农企业提供多元化的融资服务。以某生猪养殖企业为例，中信银行协同集团金融子公司，不仅为其提供了传统授信支持，还通过直接融资、渠道撮合等方式，满足企业不同阶段的资金需求，累计为企业融资超30亿元，有效支持了企业的扩张和发展。此外，中信银行推出的股票回购增持再贷款业务，为企业的资本运作提供了新的金融工具。

“融智”协同是中信银行“五融协同”服务体系的重要组成部分。中信银行联合中信咨询、中信证券等专业机构，为涉农企业提供专业的规划和咨询服务。在福建某富民产业园项目中，中信银行协同中信咨询，从项目前期规划入手，深入分析当地的产业发展趋势和市场需求，为产业园制定了科学合理的发展规划。在项目推进过程中，积极协助产业园争取政策支持和资金扶持，成功促成 8.26亿元投资款和5.3亿元专项债的发行。同时，中信银行作为银团牵头行，给予园区建设主体30亿元银团贷款额度，为产业园建设和发展提供了坚实的资金保障。

“融产”协同旨在推动农业产业高质量发展。中信银行携手隆平高科等农业领域领军企业，建立了“种源+技术+金融”生态圈，通过引入先进的种植技术和优质种源，结合金融支持，实现了农业生产的现代化和高效化。在金融支持方面，中信银行为示范基地的建设和运营提供了中长期信贷资金，确保项目的顺利实施，带动了当地粮食单产提升12%。

“融建”协同聚焦农业基础设施建设。中信银行联合中信建设、中信咨询等单位，为现代农业产业园建设提供“投建运”一体化服务。在某省现代农业产业园建设项目中，中信银行从项目前期咨询规划开始介入，与中信咨询共同为产业园制定了详细的发展规划和建设方案。在建设阶段，中信银行联合中信建设，充分发挥其在工程建设方面的专业优势，确保产业园建设质量和进度。同时，中信银行还为项目提供融资支持，解决了项目建设过程中的资金难题。在运营阶段，中信银行积极协助产业园开展招商引资工作，联合中信农业、金石投资等，吸引众多优质农业企业入驻园区，推动了农业产业集聚发展。

“融销”协同致力解决农产品销售难题。中信银行协同构建了“线上+线下”农产品流通网络，通过中信易家等线上平台，以及中信大昌行等线下渠道，帮助各地农业企业和新农人群体推广特色农产品。2024 年，中信银行针对云南元阳梯田红米、重庆黔江特色农产品等，开展了一系列助销活动。通过线上平台的宣传推广和线下渠道的销售拓展，有效提升了农产品知名度和市场销量。同时，中信银行还积极参与消费帮扶活动，全行共选派驻村干部82名，深入农村地区，了解农产品的生产和销售情况，通过消费帮扶采购农产品近6000万元，帮助脱贫地区销售农产品720万元。

“下一步，中信银行将携手中信集团各实业和金融子公司，发挥‘五融’协同服务优势，以科技为引领、以改革为动力，不断创新服务模式和产品，推动金融资源与农业产业链的深度融合，为乡村振兴贡献更多力量。”中信银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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