原标题：多项实证数据出炉，爱旭N型ABC多场景发电增益显著

“新能源上网电价全面市场化”无疑是最近能源电力行业最受关注的话题，摆脱统一定价、全面拥抱市场，除了运维上需要“精打细算”外，高转换效率、运行稳定可靠的组件产品，仍是光伏电站项目保障收益的核心竞争力。

近日，来自甘肃、江苏、广东的三项实证电站数据先后出炉，全方位展示了爱旭N型ABC技术相较传统技术路线的电量增益。根据项目数据，N型ABC双玻组件相比TOPCon双玻组件的累计单千瓦发电量增益达到1.15%至3.96%。

甘肃省天水市，年辐照度高达1625.6kWh/㎡，在无遮挡的屋顶上的一组实证电站项目，得以最为直观地体现光伏组件的发电性能。111天对比实验数据统计显示，N型ABC双玻组件较TOPCon双玻组件累计单千瓦发电量增益达到1.32%，累计单位面积发电量增益达到6.95%。爱旭N型ABC组件拥有-0.26%/℃的更优温度系数，在强光暴晒、表面高温的工况下，最大限度地降低温度对组件功率的影响。

从西北转向东南，在位于江苏省常州市的另一座屋顶上，同时铺设了24块N型ABC组件和24块TOPCon组件。由于周围民房的影响，N型ABC一侧的部分组件受到了建筑阴影的遮挡——即便如此，在经过97天的发电数据对比后，在局部遮挡的情况下，N型ABC组件凭借高功率及阴影发电优化功能，累计单千瓦发电量仍然比TOPCon高出1.15%，累计单位面积发电量增益达到6.67%。独有的阴影发电优化性能，显著降低建筑、树木等常见遮挡引起的组件功率损失，拓展了光伏电站的安装范围。

继续南下，来到广东省惠州市渔光互补项目现场，N型ABC、HJT、TOPCon、PERC……多种光伏技术齐聚一“塘”，在水面上方并排开来。经过122天的运行周期，N型ABC组件在湿热的集中式双面发电场景中体现出高性能和高可靠性优势，累计单千瓦发电量比TOPCon多出3.96%。

从内陆到沿海，从干旱到湿热，跨越大江南北，覆盖分布式、集中式场景，爱旭N型ABC组件显示出在各种工况下的卓越性能。正面无遮挡的颠覆性结构，天然提高了受光面积；高阻低氧硅片，从材料上为高效率打下基础；双面率由2023年底的70%持续提升至75%，预计今年将达到80%……截至目前，爱旭N型ABC组件已连续24个月蝉联TaiyangNews全球组件量产效率排行榜榜首，以极致创新，满足客户差异化需求，创造增量价值，为零碳社会带来澎湃动力。

(责编：董童、李源)

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