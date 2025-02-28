新华社北京2月28日电 商务部新闻发言人2月28日就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税答记者问时表示，中方多次表明，单边关税违反世贸组织规则，破坏多边贸易体制。中方对此坚决反对。中方希望美方不要一错再错，尽快回到通过平等对话妥善解决分歧的正确轨道。如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。

有记者问，美国东部时间2月27日，美方威胁将于3月4日起以芬太尼为由对中国输美产品再加征10%关税。中方对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述表述。

发言人说，中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一，积极与包括美国在内的世界各国开展禁毒国际合作。美方却始终无视客观事实，此前以芬太尼等为由对中国加征10%关税，这次又威胁再次加征关税。这种行为纯属“甩锅推责”，无益于解决自身问题，还会加剧美国企业和消费者负担，并破坏全球产业链稳定。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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