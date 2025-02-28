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谷子科技与杭州西湖区签署战略协议

2025年02月28日15:16 | 来源：中国经济网
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原标题：谷子科技与杭州西湖区签署战略协议 “数字+潮玩”又出新小龙？

2月26日，2025杭州市西湖区文创大会在西湖区文体中心启幕。作为杭州市文创产业的风向标，本届大会不仅展示过去一年文化产业的最新成果，还为未来文创发展描绘了新蓝图。

政企深度合作展现企业优势

大会成功签约27个重点项目，涵盖文化创意、数字科技、文旅融合等领域，项目多元化、创新性强、附加值高，为区域高质量发展注入新动能。

在本次大会上，文创领域的新兴力量——谷子科技，凭借其在内容创作、IP孵化运营以及数字化技术应用等方面的突出实力，成功签约合作项目，成为全场焦点。

此次政企深度合作，不仅展现了谷子科技在文化科技融合领域的创新优势，更通过政府资源导入与国资平台联动，构建了“技术研发-内容生产-场景应用”的完整产业链生态，为IP商业化落地按下“加速键”。这一合作也将为西湖区“三圈三轴”文创产业格局建设注入全新活力，推动区域文化产业高质量发展。

借助政策赋能 抢占市场先机

在全球数字化转型与消费结构调整的双重驱动下，文创产业正迎来新的发展机遇。不久前，杭州市委副书记、市长姚高员在调研中指出，坚持用科技驱动文化创新，打造优质文化科技创新平台，因地制宜探索一条具有杭州特色的“文化+科技”深度融合发展之路。

谷子科技“以技术驱动文创创新”的理念与上述精神高度贴合。西湖区最新出台的文化产业政策，聚焦艺术品交易、文创潮玩衍生品开发销售、艺创文化品牌建设以及数字文化产业发展，更与谷子科技的主营业务深度契合，提供了更多创新与突破的空间。

借助政策赋能，谷子科技计划进一步加大数字技术研发投入，优化产品互动体验，抢占市场先机。未来，公司将以技术创新为引擎，推动业务规模化发展，为西湖区文创产业高质量发展注入强劲动力。

打造“文化科技融合”新范式

近日，市场监管总局等五部门联合发布《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》，其中提到，因地制宜推进首发经济，推动消费地标建设，聚焦数字消费、绿色消费、健康消费等打造新型消费场景。

以“新”为核心内核的谷子科技，依托先进的PUF-NFC指纹芯片与3D裸眼悬浮技术，构建了“实体产品+数字身份+沉浸交互”的三维价值体系，开创了“防伪认证+数据资产+用户运营”的全新商业模式。其不单将技术应用于潮玩卡牌等新消费领域，更为传统文旅产业转型升级提供了技术赋能，让更深度的消费分析、场域交互与不断迭代成为可能，让“稀缺性创新”不断扩展为“系统性创新”，呈现出明显的首发经济特征。

在文化与科技融合的时代浪潮中，谷子科技凭借硬核实力在西湖区文创大会上脱颖而出。公司以芯片级技术标准重新定义文化资产价值，通过IP矩阵开拓多元市场空间，并以政企协同创新打造“文化科技融合”的西湖范式。

未来，谷子科技将持续释放“硬科技+深文化+活生态”的乘数效应，与投资者、合作伙伴携手推动行业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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