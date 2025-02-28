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水滴沈鹏：水滴水守AI保险专家升级

2025年02月28日15:28 | 来源：环球网
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原标题：水滴沈鹏：水滴水守AI保险专家升级 打造保险领域的DeepSeek

2月27日，水滴公司举办“AI保险专家升级与大模型应用成果沟通会”，发布“水滴水守AI保险专家”升级版及AI客服产品——“保小慧”。水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示，AI大模型正以颠覆性力量重塑保险行业的价值链，这场变革的深度与广度，或将超越过去十年的总和。在这场时代机遇下，水滴公司以打造“中枢神经”式的AI智能服务为核心科技战略，通过DeepSeek大模型的技术融合与场景化创新，推动保险服务向“智能驱动”跃迁。

水滴水守AI保险专家升级 打造保险领域的DeepSeek

水滴公司是保险行业内最早布局AI大模型应用的公司之一，每年投入超过3亿元用于研发，组建了来自清华、北大等顶尖学府的AI团队，沉淀了100余项技术专利，构建了覆盖保险全场景的大模型应用体系。

2025年，水滴进一步加速AI大模型赋能业务的进程，以生态合作驱动效能跃升。2月19日，正式接入DeepSeek模型产品。2月21日，与腾讯云深化战略合作，借助腾讯云强大的GPU算力，加速DeepSeek模型的落地应用。

水滴公司研发负责人介绍，DeepSeek为行业带来的更大意义和贡献在于，独立探索出了大语言模型推理技术路线，为大模型落地保险服务产品提供了方向和思路。通过内化DeepSeek模型的推理逻辑，水滴公司实现“水滴水守AI保险专家”能力的大幅提升，解决DeepSeek在保险服务场景响应时效偏慢和垂直场景数据缺失的不足，实现从“技术工具”到“决策中枢”的质变。

“水滴水守AI保险专家”垂直场景服务能力大幅增强，在与用户对话中，平均响应时效仅为2秒左右。将广泛应用于短险、长险、核保、续保、理赔、客服等多个场景，全面提升保险服务全流程的效率和质量，推进高质量保险服务普惠化进程。

水滴AI客服产品上线 全年预计提效50%

科技的价值在于解决真实场景的痛点。目前来看，AI大模型可在保险客服、销售辅助、保险流程提效三大保险服务场景中发挥更大的作用。针对这三类场景的不同需求，“水滴水守AI保险专家”落地了三大AI解法：AI保险客服、AI Agent 和AI保险助手。

水滴保业务负责人介绍，水滴将上线“AI客服”——“保小慧”，覆盖保单咨询、保单管理、产品答疑等多个保险客服服务场景。依托前沿大模型能力，“保小慧”能够精准识别用户情绪，7*24h及时响应，全年预计可减少50%问题流转率，服务提效可达50%。

在销售辅助和流程提效环节，“水滴水守AI保险专家”同样可带来大幅提效。AI Agent（智能体）已具备语音、文本等多模态交互能力，可独立承担意外险、医疗险等险种的咨询与沟通工作，单次对话时长最高达50分钟，服务效率超越初级服务人员水平；流程提效环节优先落地了AI质检解决方案，实现语音、企业微信等全场景覆盖的同时，将人工质检的成本降低一半以上。

目前，“水滴水守AI保险专家”可以理解7000多种不同保险产品的健康告知、保障范围、理赔条款等内容，能够更好地解答用户核保、理赔、保费等疑问，识别更隐蔽和复杂的质检规则，在保险服务的专业度上，“水滴水守AI保险专家”在某些场景已经达到甚至超过人类平均水平。

沈鹏表示，水滴对AI大模型的期待，不再是简单的流程替代，而是服务价值的放大器。未来行业比拼的将不再是人力与资本，而是算法精度与数据温度，通过精准的风险评估和个性化的保险方案，为客户提供更加贴心、高效的服务。这不仅是保险行业的发展方向，也是水滴公司一直努力的目标。水滴公司也将开放“水滴水守AI保险专家”的能力，与合作伙伴一起推动保险行业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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