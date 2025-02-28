1月中国外汇市场总计成交22.34万亿元人民币
2025年02月28日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，2025年1月中国外汇市场总计成交22.34万亿元人民币（等值3.11万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交4.03万亿元人民币（等值0.56万亿美元），银行间市场成交18.31万亿元人民币（等值2.55万亿美元）；即期市场累计成交7.94万亿元人民币（等值1.11万亿美元），衍生品市场累计成交14.40万亿元人民币（等值2.00万亿美元）。
(责编：罗知之、吕骞)
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