1月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40543亿元
2025年02月28日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2025年1月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40543亿元。
其中，货物贸易出口20109亿元，进口13767亿元，顺差6342亿元；服务贸易出口2518亿元，进口4149亿元，逆差1631亿元。服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模2334亿元，运输服务进出口规模1714亿元，其他商业服务进出口规模1060亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模648亿元。
按美元计值，2025年1月，我国国际收支货物和服务贸易出口3150亿美元，进口2494亿美元，顺差656亿美元。
(责编：罗知之、吕骞)
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