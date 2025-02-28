不得虚假、夸大！两部门发文规范智能网联汽车营销宣传
2025年02月28日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，2月28日，工业和信息化部、市场监管总局两部门发布《智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理与技术指南》（以下简称《指南》）。《指南》明确要求“规范营销宣传行为”。
《指南》提出，企业向消费者提供有关智能网联汽车驾驶自动化等级、系统能力、系统边界等信息时，应当真实、全面，不得作虚假、夸大系统能力或引人误解的宣传，确保消费者正确理解和使用智能网联汽车产品。企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中，不得使用暗示消费者该系统可以作为自动驾驶系统使用，具备实际上并不具备的功能等用语，防止驾驶员滥用风险。
据了解，《指南》分为4大项14小项，旨在加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级（以下称OTA升级）管理。《指南》中智能网联汽车产品搭载的组合驾驶辅助系统是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T40429-2021）定义的2级驾驶自动化系统。
(责编：方经纶、吕骞)
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