人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）北京时间2025年2月28日，中国载人航天工程办公室与巴基斯坦太空与高层大气研究委员会在巴基斯坦首都伊斯兰堡，正式签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，开启了中巴两国在载人航天领域深化合作的新篇章，迈出了中国选拔训练外籍航天员参与中国空间站飞行任务的第一步。

北京时间当日13时45分，签字仪式在巴基斯坦总理府举行，在巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫见证下，中国载人航天工程办公室副主任林西强与巴基斯坦太空与高层大气研究委员会主席穆罕默德·优素福·汗签署协议。此次协议的签署，标志着中国政府将首次为外国选拔训练航天员，中国空间站将迎来首位外籍航天员造访。

按计划，双方将利用一年左右的时间完成选拔工作，巴基斯坦航天员将在中国接受全方位的系统训练。根据中国空间站的飞行任务规划安排，将在未来几年内择机安排巴基斯坦航天员与中国航天员一道进入中国空间站执行短期飞行任务。

中国载人航天工程立项实施以来，始终坚持“和平利用、平等互利、共同发展”的原则，着眼面向全人类共享中国发展成果，主动开放中国空间站合作机会，积极为构建人类命运共同体贡献力量。此次合作协议签订，为更多发展中国家参加国际载人航天合作提供了范例，有利于激励更多国家携手探索宇宙奥秘，共同在造福全人类的道路上书写新的篇章。

(责编：杨迪、吕骞)

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