新华社北京2月28日电（记者赵文君）记者28日从市场监管总局获悉，2024年我国新批准发布104项食品安全领域国家标准物质，可为国家食品安全相关检测结果的可靠性提供计量保障，保障老百姓“舌尖上的安全”。

标准物质是开展化学、生物等检测活动必不可少的“标尺”和“砝码”，是国家计量能力建设的关键要素。

聚焦检测食品中农药兽药残留。新批准发布的甲醇中乐果溶液标准物质、牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶残留分析标准物质可应用于检测食品中农药兽药残留含量，判断食品是否符合法律法规和相关安全标准，避免人体通过食物摄入农药兽药残留，损害健康。

聚焦检测食品中有毒有害物质污染。新批准发布的镉污染大米粉无机成分分析标准物质有助于确定食品样品中重金属的含量，评估食品中重金属污染的程度。新批准发布的赭曲霉毒素A溶液标准物质可用于检测食品中微生物毒素含量，评估食品安全性和卫生情况。

聚焦检测食品中营养成分。新批准发布的辽宁大米粉无机成分分析标准物质、海带粉中元素成分分析标准物质可应用于检测分析食品中维生素、矿物质等营养成分，有助于评估食品营养价值和安全性，帮助人们均衡摄入营养物质。

据介绍，市场监管总局将进一步加强食品安全领域国家标准物质能力建设工作，规范并强化国家标准物质管理和应用，不断满足食品安全的精度检测分析需求。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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