人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，2月28日，中消协正式启动2025年度“共筑满意消费”消费维权年主题调查活动。

据介绍，本次调查活动从2月28日开始至3月5日结束，其间消费者可以登录中消协官网或关注中消协微信、微博、今日头条等平台官方账号后查找调查链接参与答题，相关调查结果将于3月15日向社会发布。

1月22日，中国消费者协会确定2025年全国消协组织消费维权年主题为“共筑满意消费”，旨在提升消费体验，强化消费维权，助力消费政策，传播消费知识，推动提升消费维权社会共治水平，为全方位提振消费、促进高质量发展提供强劲动力。

中消协相关负责人表示，围绕2025年消费维权年主题核心工作思路，为进一步聚焦消费维权社会共治中的堵点、难点和痛点，了解消费者选购决策、行为习惯和消费心态，反映消费者对于当前消费环境、消费维权和消费信心等方面的感知体验及诉求意见，中国消费者协会启动本次年度主题网络问卷调查活动。为确保调查过程及结果的科学、公正、客观、有效，本次调查对受访群体的来源分布、群体属性及消费体验、维权诉求、消费心态与信心等设定了相应的题目。

据了解，自2016年起，中消协已连续9年围绕全国消协组织消费维权年主题策划实施消费维权年主题调查工作，并于当年3·15期间面向社会发布，为全国消协组织和社会公众更好地了解消费维权年主题内涵和消费维权相关工作发挥重要作用，调查结果及相关问题发布后受到相关监管部门的关注和重视。

(责编：乔业琼、吕骞)

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