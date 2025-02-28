人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）随着社会发展和生活水平提高，人们对健康越来越重视，健康食品产业也随之快速发展，作为健康食品产业领域中的益生菌越来越受到关注。

图为论坛现场。受访方供图

近日，在海南举行的2025博鳌健康食品科学大会益生菌资源的挖掘与应用专题论坛上，与会专家认为，益生菌作为人类与微生物共生共融的纽带，不仅是肠道健康的守护者、更是免疫调节的指挥官、代谢平衡的协调官，益生菌资源已经成为全球大健康产业与绿色科技的战略储备。

论坛上，无限极（中国）有限公司前沿技术研究高级经理周勇在主题为“聚焦益生菌：挖掘关键技术与多元应用突破”的圆桌会议上提到，公司研发团队未来将结合新技术，开展更多研究以探索中草药和益生菌的更多可能，进一步推动“中草药+益生菌”在健康食品领域的应用。

与会业内人士认为，益生菌是一类对人体健康有益的活性微生物，能够调节肠道菌群平衡、增强免疫力，并在改善慢性病症状等方面发挥重要作用。如今，益生菌已成为健康食品领域的重要组成部分，从酸奶、发酵乳制品到专业的益生菌补充剂，相关产品种类丰富，满足消费者多样化的健康需求。

(责编：乔业琼、吕骞)

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