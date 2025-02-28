人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）近年来，随着我国宠物经济的快速发展，我国宠物市场规模持续扩大，2024年我国宠物消费市场规模突破3000亿元，宠物诊疗和经营场所的数量迅速增加。

为了促进宠物产业高质量和健康有序发展，2025年1月，国家市场监督管理总局批准发布了《宠物诊疗机构诊疗服务指南》和《宠物经营场所环境清洁与消毒指南》两项宠物的国家标准，将于8月1日起正式实施。

2月27日上午，由全国伴侣动物（宠物）标准化技术委员会主办的《宠物诊疗机构诊疗服务指南》和《宠物经营场所环境清洁与消毒指南》两项国家标准宣贯会议在北京中国国际展览中心召开。受访方供图

会议由全国伴侣动物（宠物）标准化技术委员会副主任委员刘朗主持，国家市场监督管理总局标准技术管理司农业农村处二级调研员闫虹光和北京市市场监督管理局标准化处副处长郭淑华分别作开场致辞，介绍两项宠物行业国家标准发布的重要意义，并对标准宣贯实施提出相关要求和建议。

据介绍，《宠物诊疗机构诊疗服务指南》是首个针对宠物诊疗机构服务的推荐性国家标准，由新瑞鹏宠物医疗集团牵头起草。标准对宠物诊疗机构的服务流程、诊疗规范、设备配置、环境条件等方面提供建议，对前台、诊室、药房、化验室、影像室、手术室、住院部、处置室提出服务指导，旨在提升宠物诊疗服务的专业性和安全性，提高医疗服务的效率和质量，保证宠物在诊疗机构中得到安全、有效、高质量的医疗服务。

《宠物经营场所环境清洁与消毒指南》是首个针对宠物经营场所环境卫生的推荐性国家标准，由北京小动物诊疗行业协会和北京旺时代宠物用品有限公司牵头起草。标准适用于宠物店、宠物游乐场、宠物诊疗机构、宠物培训机构、宠物展等宠物经营场所环境的清洁与消毒工作。标准在宠物经营场所环境清洁与消毒的工作管理、基本原则、准备工作、实施过程和特殊情况等方面提供了指导，旨在为宠物提供安全、卫生的环境，对宠物经营场所预防疾病传播、保证服务质量、提升企业形象发挥重要作用。

与会专家表示，两项国标的发布有效填补了行业空白，对宠物行业产生积极影响，在为宠物诊疗和经营场所管理提供科学依据的同时，也为宠物行业的规范化、高质量发展奠定了基础。标准的实施还将推动宠物行业整体服务质量的提升，增强消费者信心，助力我国宠物经济迈向新高度。

(责编：乔业琼、吕骞)

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