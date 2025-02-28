人民网北京2月28日电 （记者栗翘楚）2024年，智能驾驶技术的发展无疑成为汽车行业引人注目的亮点。新年伊始，多家车企纷纷发力智能驾驶（智驾）领域，推动智驾功能向入门车型普及，并加速与AI大模型的深度融合。

在智驾领域，“车位到车位”成为热词。从词意来看，似乎是从一个停车位到另一停车位，但其中还隐藏了一段城市领航辅助驾驶（城市NOA）功能。

在业内看来，重庆被称为“智驾考场”，其立体交通结构、密集车流、复杂路况，对智驾的感知系统、决策算法、执行精度提出近乎极限的要求。近日，长城汽车董事长魏建军携魏牌全新高山，在重庆进行了“车位到车位”智驾直播。经过实际挑战，全新高山连续穿越了星光立交、盘龙立交等多路段，涵盖地下三层停车场、无保护左转、窄路会车等复杂场景。

当前，去高精地图化、应用视觉方案，是智能驾驶技术向低成本、高智能方向转变的重要趋势。这一趋势背后，是智能驾驶技术不断优化的算法和不断提升的传感器性能。

据介绍，面对高精地图路线的局限性，长城汽车战略性选择全力投入无图方案研发，“车位到车位”技术打通智驾全场景应用，实现停车场、内部路、公共道路全覆盖。魏牌全新高山的Coffee Pilot Ultra智驾系统，其背后是SEE端到端大模型，以及27个高阶智慧传感器，面对重庆立交匝道复杂的车道选择和拥堵的交通，具备出色的感知能力和车道级拓扑能力和精准规划路径，确保车辆安全、顺利行驶。在经过大曲率弯道时，系统可精确计算转向角度和车速，确保车主体验到更平稳舒适的驾驶感受。

业内分析认为，从技术角度来看，“车位到车位”是一个复合场景，包括停车场泊车代驾、城区和高速NOA、自动进出闸机等。宣布实现“车位到车位”的车企，不仅基本都是端到端技术路线的拥护者，也展现了行业的技术实力。

在全球汽车产业格局深刻变革和技术飞速发展的背景下，中国汽车品牌正以前所未有的姿态，站在全球舞台的中央。据悉，2018年，长城汽车在重庆永川建立整车生产基地，累计产量突破100万台，伴随着长城汽车智能化技术的不断精进，旗下产品的智能化水平也进一步提高。

长城汽车相关负责人表示，企业在智能化方面的投入不仅体现在智驾方面，其自主研发的Hi4智能四驱电混技术，具备动力强、油耗低等特点。对于MPV而言，四驱系统不仅要有，还要好。长城坚持为魏牌全新高山全系标配超级Hi4智能四驱电混技术，为MPV用户提供性能更强的出行体验。

“从市场反响来看，国内大部分消费者对智驾模块具有较高的接受度，2025年将是车企在车型、质量、科技上进行有特色竞争的关键年。”业内专家表示，汽车制造商、广大消费者乃至整个社会需携手并进，在技术研发上精益求精，在法律法规建设上不断完善，让智能驾驶的便捷与乐趣惠及用户。

(责编：乔业琼、吕骞)

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