新华社北京2月28日电 题：稳中求进 逐新而上——解读2024年国民经济和社会发展统计公报

新华社记者韩佳诺、魏玉坤

经济总量首次站上130万亿元新台阶，城镇新增就业连续4年保持在1200万人以上，货物进出口总额首次突破43万亿元大关……

国家统计局28日发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示，2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要目标任务顺利完成，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

攻坚克难稳定发展 综合国力跃上新台阶

“2024年，我国经济增长5%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。”国家统计局副局长盛来运说，在外部压力加大、内部困难增多的情况下，能够实现5%的经济增长实属不易，充分体现了中国经济的韧性和潜力。

5%的增长是顶住压力、砥砺前行的结果。盛来运说，面对复杂局面，党中央因时因势加强宏观调控，果断部署一揽子增量政策，打出强有力的政策组合拳，推动经济运行明显回升，社会信心有效提振。2024年四季度GDP同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点，既促进了全年目标实现，也为今年发展奠定了良好基础。

5%的增长是生产需求共同发力的结果。从生产看，2024年全部工业增加值比上年增长5.7%，对经济增长贡献率为34.1%，提高12.7个百分点；服务业增加值比上年增长5%，对经济增长贡献率为56.2%。从需求看，2024年内需对经济增长贡献率为69.7%，继续成为经济增长的主动力；货物和服务净出口对经济增长贡献率为30.3%，比上年明显提升。

5%的增长彰显了大国的韧性和实力。5%的经济增速将我国经济总量推上130万亿元新台阶，意味着我国有更多的实力强化基础设施建设、推动科技创新、改善社会民生，不断夯实经济稳定发展的根基。

“放眼全球，我国5%的经济增速位居主要经济体前列，所创造的经济增量相当于一个中等经济体一年的经济总量，对全球经济增长贡献率预计达到30%左右。”盛来运说。

转型升级扎实推进 发展活力不断激发

“当前，我国经济发展正处于新旧动能转换破局成势的关键阶段，各方面锚定高质量发展首要任务不动摇，统筹好培育新动能和更新旧动能的关系，因地制宜发展新质生产力，推动新旧动能平稳接续转换。”盛来运说。

科技创新能力不断增强，新兴产业培育壮大。2024年，我国研发经费投入强度达2.68%，比上年提高0.1个百分点，超过欧盟国家平均水平，其中基础研究经费比上年增长10.5%。企业有效发明专利产业化率达53.3%，全国技术合同成交额比上年增长11.2%。规模以上装备制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别升至34.6%、16.3%。

2024年，我国新能源汽车产量达1317万辆，成为世界上首个新能源汽车年产量超千万的国家；初步测算，万元国内生产总值二氧化碳排放比上年下降3.4%，扣除原料用能和非化石能源消费量后万元国内生产总值能耗下降3.8%；339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为87.2%，比上年提升1.7个百分点……绿色转型展现新气象，高质量发展底色更加鲜明。

改革开放是推动经济发展的根本动力，也是应对前进道路上各种风险挑战的重要法宝。

2024年，社会消费品零售总额、全社会固定资产投资分别达到48.3万亿元、52.1万亿元；全年新设经营主体2737万户，日均新设企业2.4万户；年末常住人口城镇化率达67%……我国坚持通过全面深化改革增强发展动力，全面深化改革蹄疾步稳。

“面对逆全球化思潮和贸易保护主义的挑战，我国坚定不移扩大对外开放，贸易伙伴遍及五大洲，已成为全球150多个国家和地区的主要贸易伙伴。”盛来运说，2024年货物进出口总额达43.8万亿元，规模创历史新高，连续八年保持全球货物贸易第一大国。

民生保障有力有效 安全堤坝筑稳扎牢

“就业是最大的民生，尽管结构性就业压力犹存，但得益于经济总量扩大、结构优化升级以及稳就业政策发力，就业大局总体稳定。”盛来运说，2024年，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年下降0.1个百分点；城镇新增就业1256万人，连续4年保持在1200万人以上。

社会事业欣欣向荣，社会保障网织密织牢。2024年，九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别为95.9%、92.0%，均比上年提高0.2个百分点；年末医疗卫生机构床位、卫生技术人员数量分别为1037万张、1295万人，均比上年末增加。2024年末，全国基本养老保险覆盖10.7亿人，基本医疗保险覆盖13.3亿人。

2024年，粮食总产量首次突破1.4万亿斤，能源自给率保持在80%以上；2024年12月份，全国70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数为23个，比11月份增加6个，今年1月份进一步增加至24个……粮食能源资源安全保障能力持续提升，重点领域风险化解有序有效，为我国经济顶住压力平稳运行提供了有力支撑。

“展望当前和今后一个时期，我国发展面临的内外环境仍然复杂严峻，外部环境变化带来的不利影响加深，国内经济运行面临有效需求不足等问题挑战，这是我国推进高质量发展、产业向中高端迈进过程中的阵痛，是发展中、前进中的问题。”盛来运说，总的看，我国发展面临的机遇与挑战并存，但有利条件多于不利因素，发展基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，高质量发展的大势没有变，发展的“时”与“势”依然占优。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经