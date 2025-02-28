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我国春耕化肥省级到位进度超七成

2025年02月28日22:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月28日电（记者古一平）记者28日从农业农村部获悉，据农业农村部化肥保供工作专班调度，截至2月27日，省级化肥下摆到位率达70.8%，市、县两级化肥下摆到位率分别为61.5%、60.5%，省、市、县化肥下摆进度均略快于去年同期。

　　从省级层面看，江苏、新疆生产建设兵团春耕用肥已基本到位，较早开展春播的重庆、广西、福建，以及湖北、湖南、河北等化肥下摆到位进度超80%。

　　据了解，随着春耕渐次展开，各地进入购肥备肥关键期。农业农村部日前下发通知部署春耕化肥保供工作，要求各级农业农村部门加强化肥保供和市场监测，定期会商调度，研判供需形势，掌握下摆进度，及时发现并采取有力措施解决化肥保供中遇到的堵点卡点问题，强化肥料质量监管，积极开展科学施肥指导服务，切实保障春耕期间化肥稳定供应，夯实春季农业生产和全年农业丰收基础。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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