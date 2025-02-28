2月央行开展14000亿元买断式逆回购操作
2025年02月28日23:05 | 来源：新华网
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新华社北京2月28日电（记者任军 吴雨）中国人民银行28日发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月中国人民银行开展了14000亿元买断式逆回购操作。
公告显示，2月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式，分别开展了操作期限为3个月（91天）以及6个月（182天）的买断式逆回购操作，操作量分别为9000亿元、5000亿元。
公开市场买断式逆回购是中国人民银行于2024年10月28日推出的新工具。自去年10月起，央行已开展了多次买断式逆回购操作。
当日，中国人民银行还发布公告称，2月未开展公开市场国债买卖操作。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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