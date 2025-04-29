原标题：经济大省表现突出 区域经济协调发展

本报记者 孟 珂

当前全国31个省（自治区、直辖市）发布了2025年经济一季度“成绩单”。GDP总量方面，广东、江苏进入“3万亿俱乐部”；增速方面，19个省份跑赢5.4%的“全国线”，西藏以7.9%领跑。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，一季度全国GDP增速超出市场预期，经济实现“开门红”。19省份增速超“全国线”，表明多数地区处于稳定增长通道，其中经济大省表现突出。数据背后，区域经济协调发展、新质生产力加速形成、内需提振政策加码成为关键看点。

广东省GDP总量居首

中西部省份跑出“加速度”

从GDP总量来看，2025年一季度，经济大省广东、江苏、山东位列前三，分别交出33525.51亿元、33088.6亿元和23466亿元的“成绩单”；浙江、四川、河南、湖北、福建、上海、湖南紧随其后，排在全国第四名至第十名，生产总值均超亿元规模。

“广东、江苏、山东三省GDP总量占全国近30%，其庞大的经济体量对全国稳就业、稳增长起到关键作用。”明明分析称，经济大省对全国产业链供应链有着重要作用，一方面，经济大省积极进行技术研发投入，促进创新引领与产业升级；另一方面，经济大省通过合作带动其他地区发展，实现跨区域联动。比如，广东与广西共建产业合作园区，江苏对口支援西藏产业项目，实现资源互补。

从GDP增速来看，西藏、湖北、甘肃、安徽、宁夏、浙江、山东、河南、江苏、天津、广西、江西、河北、福建、陕西、北京、四川、吉林、新疆等19个省份一季度GDP增速高于“全国线”，湖南、内蒙古与全国增速持平。

在明明看来，西藏、湖北、甘肃、安徽、宁夏等地增速较快，缘于新兴产业对部分省份的经济增长形成重要支撑，如安徽新能源汽车产业快速发展；甘肃、西藏等地发展基建和光伏电站等能源项目；湖北等地发展半导体、电池等产业。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，从区域经济发展特点来看，东部地区凭借其良好的地理位置、经济基础和产业配套，成为产业升级的先锋，产业结构优化、创新驱动发展以及外向型经济优势是其主要特点；中部地区在工业与农业协同发展方面取得了显著成效，通过发展农产品加工业、实施“工业反哺农业”战略以及加强区域协调发展，推动了区域经济的稳定增长；西部地区凭借丰富的自然资源和政策支持，推动资源与新兴产业融合发展，将资源优势转化为经济优势，有效带动新兴产业发展，成为经济增长的新引擎。

工业新动能强劲

新质生产力加速形成

整体来看，一季度各省份高新技术、数字经济、绿色经济等产业实现较快增长，新质生产力成为多地经济发展的关键驱动力。

以经济大省为例，一季度，广东先进制造业、高技术制造业增加值分别增长5.9%、5.3%。高技术产品产量快速增长，新能源汽车、储能用锂离子电池、工业机器人、服务机器人产量分别增长29.9%、83.5%、31.3%、10.8%。一季度，四川规模以上高技术制造业增加值同比增长14.5%。

同时，“以旧换新”政策叠加春节假期，促进了各地消费市场的持续增长，有效带动了经济稳步增长。

江苏表示，促消费政策持续显效。“以旧换新”政策加力扩围，“苏新消费”系列活动接续开展，一季度，全省限上家电类、文化办公用品类、通讯器材类商品零售额分别增长25%、51.4%、20.2%，增速均较去年全年明显加快。山东表示，一季度，全省社会消费品零售总额增长5.6%，高于全国1个百分点。山东紧抓消费品以旧换新政策机遇，出台6个省级实施方案和细则，一季度，以旧换新带动消费超310亿元。

此外，各地也在全力以赴稳住外贸基本盘。例如，一季度，甘肃全省外贸进出口持续向好，进出口总值同比增长49.4%，电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”出口增长13.6倍；山东则通过“拓市场、增动能、强保障”多维度精准施策，一季度，全省外贸进出口实现8203.4亿元，同比增长5.9%，高于全国4.6个百分点，创历史同期最高水平。

东源投资首席分析师刘祥东对《证券日报》记者表示，从各地一季度经济数据来看，地方经济增长的亮点主要体现在三方面：工业新动能强劲，新质生产力加速形成；消费升级趋势明显，“以旧换新”政策成效显著；外贸结构优化，新兴市场开拓成效显现。

积极布局二季度

提振内需成为抓手

近日，多地积极部署二季度重点工作，明确将通过出台提振消费专项行动实施方案、加快重大产业项目落地等举措，进一步提振内需。

比如，4月18日召开的江西省委财经委员会第二十三次会议提出，要坚定不移全方位扩大内需，抢抓施工黄金期，深入实施“十百千万”工程，加快推进重大项目建设，更大力度、更加精准推进消费品“以旧换新”，打造消费新场景新业态新模式，持续做旺文旅体消费、入境消费，培育壮大内需增量市场。

4月21日召开的上海市政府常务会议明确，有针对性实施好提振消费专项行动，抓好“两新”政策落地，扩大服务消费和会展消费，促进入境游消费发展，打造更多文商旅体融合的消费场景。

4月23日，山东省政府新闻办举行“数说山东看发展”经济主题系列新闻发布会，省商务厅副厅长张庆伟介绍，将从推进消费政策落实、推动服务消费扩容、加快电商高质量发展、促进城乡消费升级、举办系列促销活动五方面持续推动全省消费扩容提质。

在陈雳看来，从各地政策持续发力的重点方向来看，各地政策进一步向促消费与推进传统产业转型升级方向倾斜，释放消费潜力，促进消费市场繁荣，为下一步经济高质量发展夯实基础。

刘祥东表示，2025年各地政策聚焦基建与工业投资、消费升级等领域，强化经济增长动能。多地在通过以“以旧换新”和消费券发放推动消费升级的同时，调整出口商品结构，优化跨境电商支持政策，推动内外需协同增长。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经