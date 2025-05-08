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重大项目加速实施 物流投资助力稳预期、促发展

人民网记者 乔雪峰
2025年05月08日13:55 | 来源：人民网
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日前，伴随着阵阵汽笛声，搭载着23吨热敏纸的“郑州－宁波－英国”海铁直运货物班列从河南郑州圃田站驶出，开向宁波舟山港，随后直接装船运往英国。

这是河南省首次经宁波舟山港发运货物，也是河南省开通的第二条“海铁直运”线路，标志着“海铁直运”模式在华东沿海港口有了新拓展。

“这批货物通过‘海铁直运’模式在郑州就能办完全部海关手续，预计节省港口滞留成本及物流费用超20%。”河南某物流有限公司业务负责人陈松涛表示。

物流业一头连着生产，一头连着消费，是实体经济的“筋络”。降低全社会物流成本对中国经济发展有着极为重要的意义。

近日，中国物流与采购联合会发布2025年4月份中国物流业景气指数为51.1%，较3月份回落0.4个百分点。其中，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数和业务活动预期指数保持在50%以上扩张区间。

中国物流与采购联合会副会长何辉表示，4月份物流景气指数虽有所回落，但总体来看全国物流业务需求仍保持扩张态势，供应链上下游联动回升，企业经营基本平稳，公路运输、电商快递价格稳中有升。

何辉分析称，后期来看，随着国家重大基础设施项目、重大产业项目加快实施，交通强国重大工程、重大项目加速布局，物流固定资产投资在稳预期、促发展、优供给方面继续发挥重要作用。

中国物流信息中心副总经济师胡焓表示，前4个月，企业国内微观经营环境保持平稳，一方面物流需求总体扩张，物流服务价格小幅回升，公路运输、电商快递价格稳中有升；另一方面企业主动采取增效提质措施，应对经营成本刚性上涨，数字化应用场景和智能化设施设备加快融合，多业态融合服务和定制化高价值服务比重上升。

从增长预期来看，4月份业务活动预期指数为56.4%，环比回升1.2个百分点。对此，胡焓指出，自去年下半年以来连续多个月处于高景气区间，今年1-4月业务活动预期指数平均为55%，比去年同期提高0.7个百分点，企业反映尽管需求有所波动，但对后市预期仍保持乐观态度。

与此同时，交通物流固定资产投资在稳预期、促发展、优供给方面继续发挥重要作用。

据交通运输部发布数据显示，一季度完成交通固定资产投资6752亿元，铁路、水路投资保持较快增速，同比分别增长5.2%和10.2%；国家重大基础设施项目、重大产业项目加快实施，交通强国重大工程、重大项目加速布局，1-4月份固定资产投资完成额指数均值51.6%，比去年同期提高1.9个百分点，4月份当月固定资产投资完成额指数为53.6%，环比回升1.2个百分点，为近三年新高。

此外，随着物流基础设施投资加快，物流岗位供需形势也实现了稳中趋升。数据显示，4月份从业人员指数回升0.2个百分点，其中，航空运输业、邮政快递业从业人员指数处在高景气区间，除铁路运输业、仓储业外其他行业从业人员指数小幅回升。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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