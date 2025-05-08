原标题：银河麒麟桌面操作系统V10 SP1最新版上市 AI能力与安全性能双跃升

近日，第八届数字中国建设峰会在福州开幕。本届峰会以“二十五载奋进路 数字中国谱新篇——数智引领高质量发展”为主题，由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府和相关单位承办。

本次活动吸引了南方电网、麒麟软件、宇树科技等百余家知名企业，逾100位院士专家及各界人士齐聚一堂，共话数字中国的发展蓝图。

据悉，国产操作系统企业麒麟软件新品银河麒麟桌面操作系统V10 SP1最新版正式上市。该版本在AI能力、系统性能和安全防护等方面实现全面升级，成为本届峰会最受瞩目的科技成果之一。

AI赋能，打造新一代智能操作系统体验

随着端侧AI的发展，硬件厂商不断提升算力，模型加速本地部署，软件纷纷接入AI功能。银河麒麟桌面操作系统V10 SP1最新版在AI功能层面具有灵活、安全优势。它适配国内主流xPU芯片硬件，创新的“AI子系统”采用分层架构设计，实现芯片、大模型、应用的自由组合，更有利于生态发展，是一款真正意义上的国产AIPC OS。

“AI子系统”支持大模型本地、云端及自定义模式进行配置，支持多个大模型同时运行，提升推理效率；“AI子系统”将AI SDK接口标准化，屏蔽底层复杂性，让合作厂商能够轻松将自己应用对接到系统集成的大模型能力中，大大缩短了对接流程和时间成本。

由此，用户可实现“云端大模型随心选、不上网也能用AI”的极致体验，不用担心数据外泄安全风险，无需下载多个应用即可在办公场景中灵活调用适合的AI服务。

这款产品还基于多种云上和端侧模型，内置了AI助手、记忆地图、数据管家、智能模糊搜索等AI应用，可支持问答、文本扩写、文本润色、整理周报、内容校对、总结概括、会议助手等多种AI功能，完成兼容适配的各类AI软硬件可以通过AI子系统直接调用操作系统AI能力。

用户体验升级，开发与部署更高效

除了全新AI功能，银河麒麟桌面操作系统V10 SP1最新版在生态兼容、核心性能、安全防护、交互功能、激活体验等层面持续进化，创新同时功能不断完善，给用户带来更好体验。

为信息技术产品筑底安全基座，这款产品在安全防护功能层面持续加码。产品在漏洞管理、文件保护、磁盘数据保护持续更新，包括新增漏洞修复模块、文件保护箱新增透明加密和数据导入导出功能，支持磁盘分区的加密、解密与锁定操作等，充分满足党政、金融、通信等关键行业对信息安全的严格要求。

在交互功能层面，这款产品将专业版与教育版镜像全面融合，用户可在安装时选择版本类型，通过不同的授权文件激活后展示相应版本，简化了安装与激活流程。此外，UKUI、文件管理器、兼容外设、系统工具“麒麟管家”等均有功能改进与新增。

此外，为更好服务开发者，麒麟软件同步发布了Kylin SDK V2.5，新增2200个系统接口，覆盖AI、安全、系统服务等模块，助力生态伙伴由适配迁移向原生开发转型升级。

银河麒麟桌面操作系统V10 SP1最新版的正式上市，标志着国产操作系统在智能化、安全性、易用性等方面迈上全新台阶。其强大的AI功能与深度安全防护体系，为政企、高端制造、科研教育等重点领域提供了更加自主创新的解决方案。

(责编：董童、李源)

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