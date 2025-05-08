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“金融信贷是节水项目获得资金的重要途径之一。”日前，水利部发展研究中心研究员张旺接受记者采访时表示，应“两手发力”健全财税金融支持和激励政策，进一步深化节水领域政银合作长效机制，积极做好与绿色金融政策对接，推广“节水贷”“取水贷”“水权贷”等融资服务，不断加大绿色金融支持节水发展力度。

近日，水利部联合工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家市场监督管理总局印发《关于全面构建节水制度政策体系的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2030年，节水政策法规标准更加完善，管理效能显著增强，全国用水总量严格控制，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2025年下降10%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上，非常规水利用规模达到300亿立方米以上。

《意见》明确，要健全金融支持政策，强化政策支持和机制保障。如何吸引金融、财税支持，吸引更多社会资本参与城镇节水项目？

张旺认为，应深化节水领域政银合作机制。水利部门与金融机构加强对接，统筹协调政策制定、项目筛选和风险防控，搭建金融支持节水信息服务平台，整合和共享项目库数据、企业信用评级、项目资质、用水权交易等信息。地方政府可探索成立节水产业金融支持工作组或委员会，负责制定和协调节水产业的金融支持政策，由财政部门、金融监管部门和相关行业主管部门共同组成，统筹节水产业的金融支持工作，确保政策的科学性和可操作性。

“明确节水重点领域有效融资需求。”张旺表示，针对农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损等各细分领域，摸清各领域融资需求，按紧迫程度、重要程度等实行分级分类管理，建立节水重点发展项目库，明确优先支持方向，建立动态需求清单，按时更新节水项目融资需求清单，有针对性给予信贷支持。

“节水市场的培育与发展不仅关乎水资源利用效率的提升，更是推动绿色经济转型的重要引擎。”张旺认为，从市场角度看，培育和发展节水市场，有利于提高节水产品和服务的市场竞争力，让节水有利可图。

“全面推行水资源费改税，加快完善节水水价形成机制，全力推进农业水价综合改革，提高钢铁、化工等高耗水行业水费支出占成本支出的比重，在城镇管网供水中合理制定和征收阶梯水价，积极培育用水权交易市场，激发全社会节水内生动力。”张旺说。

张旺认为，同时，要积极开展节水技术创新与标准引领。鼓励技术攻关与成果应用，支持开展节水基础研究和应用技术创新研究，推动核心技术攻关，强化节水技术系统集成，围绕行业技术难点加强协同攻关，着力突破关键共性技术。面向形成节水新质生产力，充分发挥节水标准约束和引领作用，着力形成用水定额、节水认证、水效标识、产业统计等标准体系，规范和促进节水产业健康发展。

“强化节水产品装备供给。推动重点领域用水设备更新和用水产品以旧换新、家装厨卫‘焕新’，大力推动公共机构和场所普及符合国家标准的节水产品，促进节水产品装备高质量发展，加强非常规水开发利用，完善非常规水开发利用工程设施，提升非常规水利用规模。”张旺说，“支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，制定国家节水产品认证目录并纳入绿色产品认证与标识体系。加强节水产品质量监督管理，严格落实节水产品质量监督检查和失效标识管理制度，加强节水产品企业质量诚信体系建设。”

张旺补充，建立健全市场化服务机制，大力推广合同节水管理，拓展合同节水管理应用场景，创新商业模式，探索发展合同节水管理+用水权交易等“合同节水管理+”模式，完善节水服务产业链，培育系统集成节水诊断、设计、装备、建设、运维的节水服务机构，全面提升节水服务市场竞争力。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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