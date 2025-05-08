新华社北京5月8日电（记者王希）记者日前从中国企业国有产权交易机构协会了解到，2024年全国产权市场累计完成各类交易项目逾1.13亿宗，成交总额达到25.42万亿元，同比增长0.16%。

产权市场是现代产权制度的重要一环，也是要素市场化配置的重要平台。“在国内外环境复杂性、不确定性明显增加的背景下，产权市场彰显了活力与韧性，不仅交易规模稳中有进，更在服务国资国企改革、数字中国建设、乡村振兴战略等方面发挥了积极作用。”中国产权协会有关负责人表示。

数据显示，过去一年，产权市场在服务国资国企改革和国有资本优化配置中发挥了重要作用：2024年产权市场共完成涉国资国企产权转让、企业增资、资产转让三大类交易业务11.66万宗，成交额近1.46万亿元。

作为新型生产要素，2023年数据要素类业务被纳入产权行业年度统计。2024年，产权市场逐步完善数据要素价值评估体系，全年共完成数据要素类业务2万余宗，成交额112.45亿元。同时，产权市场数智化水平持续提升，全国产权行业信息化综合服务平台加快建设，目前已与64家交易机构实时对接，累计披露项目信息超101万宗，实现项目披露、过程监测和结果公示“一张网”。

据了解，2024年各地产权交易机构共促成涉农交易6.2万余宗，成交金额508.16亿元，产权市场已成为盘活农村资产、服务乡村振兴的重要平台。

中国产权协会有关负责人表示，2025年是“十四五”规划收官之年，随着要素市场化改革深入推进和全国统一大市场加快建设，产权市场将在更广领域释放更大潜能，为经济社会高质量发展和国家战略实施持续贡献力量。

(责编：岳弘彬、卫嘉)

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