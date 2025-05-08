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中国防伪行业协会：加大防伪溯源技术推广应用

2025年05月08日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从中国防伪行业协会了解到，在第九个“中国品牌日”来临之际，中国防伪行业协会发布了2025年度“防伪溯源 传递信任 保护品牌 十大优秀案例”。

品牌知名度高、利润率高的产品，往往都是被假冒的对象，往往需要防伪、防伪溯源进行品牌保护和知识产权保护。    

据了解，多年来，防伪企业提供先进的防伪技术和防伪溯源方案，很好地保护了品牌、打击了假冒侵权行为，有效保护了品牌企业利益，增强了消费者信任，提振了消费信心，涌现出一批优秀案例。

据中国防伪行业协会相关负责人介绍，此次发布的“防伪溯源 传递信任 保护品牌 十大优秀案例”，涵盖了食品、药品、服装、珠宝玉石、汽车零配件、交通工具等重点领域，在保护名优品牌、规范市场秩序、打击假冒侵权等方面具有突出作用。相关案例的防伪溯源技术方案有效融合物理防伪和数字防伪技术，特别是在区块链、物联网安全标识、防伪包装一体化等先进技术应用方面有所突破，在为品牌提供防伪保障的同时，帮助企业实现数字化转型，实现产品信息查验、溯源信息管理、防窜货管理等功能，创新企业生产要素配置，加强品牌与消费者的互动和信任，提升品牌供应链管理效能，有力推动品牌企业创新、高效和高质量发展。

上述负责人表示，中国防伪行业协会将持续推动行业技术创新和成果转化，加大防伪溯源技术的推广应用，助力“两新”政策实施和消费提质升级，服务数字经济发展和全国统一大市场建设，为消费者营造更加安全、可信的市场环境。

(责编：郭思邈、吕骞)
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