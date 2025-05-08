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公示！17个新职业、42个新工种亮相

2025年05月08日16:19 | 来源：新华网
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人力资源社会保障部5月8日发布公示

拟增加

跨境电商运营管理师、无人机群飞行规划员

电子电路设计师、装修管家等17个新职业

　　

同时新增

黄金鉴定估价师、旅拍定制师

智慧仓运维员、睡眠健康管理师

生成式人工智能系统测试员

烧烤料理师、服务犬驯养师等42个新工种

　　

记者：姜琳

设计：胡戈

新华社国内部出品

(责编：卫嘉、白宇)
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