公示！17个新职业、42个新工种亮相
2025年05月08日16:19 | 来源：新华网
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人力资源社会保障部5月8日发布公示
拟增加
跨境电商运营管理师、无人机群飞行规划员
电子电路设计师、装修管家等17个新职业
同时新增
黄金鉴定估价师、旅拍定制师
智慧仓运维员、睡眠健康管理师
生成式人工智能系统测试员
烧烤料理师、服务犬驯养师等42个新工种
记者：姜琳
设计：胡戈
新华社国内部出品
(责编：卫嘉、白宇)
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