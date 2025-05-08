打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发展改革委：重点从三方面扎实推动民营经济促进法实施

2025年05月08日16:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月8日电（记者魏玉坤）国家发展改革委副主任郑备8日在国新办发布会上表示，国家发展改革委将积极履行统筹协调职能，会同各部门、各地方扎实推动民营经济促进法实施，重点抓好配套建设、落地见效和学习宣传三个方面的工作。

　　“在立法过程中，按照党中央、国务院部署，我们会同有关部门提前谋划、同步开展相关制度的‘立改废释’。一批配套制度机制已经出台，还有一批正在加快推进，涉及投资融资促进、科技创新、服务保障、权益保护等方面。不少地方结合本地实际，也在积极完善相关配套。”郑备说。

　　在抓落地见效方面，郑备表示，将会同有关部门全力推动法律实施，强化刚性约束，重点在五个方面下更大功夫：下功夫破除障碍，解决市场准入、要素获取等方面存在的问题；下功夫治理拖欠，解决民营企业账款支付问题；下功夫依法保护合法权益，解决企业发展的后顾之忧；下功夫落实纾困政策，解决企业获得感不强的问题；下功夫加强政企沟通，解决企业合理诉求。同时，在法律实施过程中，将注重听取各方面意见建议，不断完善制度机制，努力营造促进民营经济健康发展的良好法治环境。

　　在抓学习宣传方面，郑备说，将会同各部门、各地方全面学习法律内容，深入领会法律精神，更加自觉地运用法治思维和法治方式做好民营经济工作。加强法律宣传，帮助民营企业学好用好这部法律，维护合法权益，更好拓展发展空间，专心致志提高企业核心竞争力，在中国式现代化进程中大显身手；推动社会各界了解法律、遵守法律，凝聚共识、汇聚合力，共同促进民营经济高质量发展。

　　“推动法律转化为促进民营经济发展的澎湃动力，需要我们齐心协力、久久为功。”郑备说。

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多部门联合部署食品添加剂滥用综合治理行动
　　人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）近日，国务院食安办联合工业和信息化部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、市场监管总局印发《食品添加剂滥用问题综合治理方案》（以下简称《方案》），在全国范围内部署开展食品添加剂滥用问题综合治理行动。 据悉，《方案》聚焦人民群众关心的超范围、超限量滥用食品添加剂等问题，要求全面加强食用农产品生产、食品和食品添加剂进口检验等源头治理，强化食品添加剂生产、销售以及在食品生产加工、餐饮服务环节使用监管，严厉打击化工产品冒充食品添加剂违法行为，开展从农田到餐桌全过程食品添加剂滥用问题综合治理。…
市场监管总局：开展整治制售假劣肉制品专项行动
　　人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局印发《关于开展整治制售假劣肉制品专项行动的通知》，部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国开展整治制售假劣肉制品专项行动，着力解决肉制品制假售假等人民群众反映强烈的突出问题，切实维护人民群众身体健康。 据市场监管总局相关负责人介绍，此次专项行动明确5个方面的排查整治重点和举措： 一是重点排查整治生产企业、小作坊采购、使用来源不明、未经检验检疫或者检验检疫不合格的原料肉，以其他畜禽肉生产假冒牛（羊、驴）肉制品，超范围超限量使用食品添加剂，非法添加非食用物质，食品配料表标识与生产实际投料不符等问题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部