新华社北京5月8日电（记者魏玉坤）国家发展改革委副主任郑备8日在国新办发布会上表示，国家发展改革委将积极履行统筹协调职能，会同各部门、各地方扎实推动民营经济促进法实施，重点抓好配套建设、落地见效和学习宣传三个方面的工作。

“在立法过程中，按照党中央、国务院部署，我们会同有关部门提前谋划、同步开展相关制度的‘立改废释’。一批配套制度机制已经出台，还有一批正在加快推进，涉及投资融资促进、科技创新、服务保障、权益保护等方面。不少地方结合本地实际，也在积极完善相关配套。”郑备说。

在抓落地见效方面，郑备表示，将会同有关部门全力推动法律实施，强化刚性约束，重点在五个方面下更大功夫：下功夫破除障碍，解决市场准入、要素获取等方面存在的问题；下功夫治理拖欠，解决民营企业账款支付问题；下功夫依法保护合法权益，解决企业发展的后顾之忧；下功夫落实纾困政策，解决企业获得感不强的问题；下功夫加强政企沟通，解决企业合理诉求。同时，在法律实施过程中，将注重听取各方面意见建议，不断完善制度机制，努力营造促进民营经济健康发展的良好法治环境。

在抓学习宣传方面，郑备说，将会同各部门、各地方全面学习法律内容，深入领会法律精神，更加自觉地运用法治思维和法治方式做好民营经济工作。加强法律宣传，帮助民营企业学好用好这部法律，维护合法权益，更好拓展发展空间，专心致志提高企业核心竞争力，在中国式现代化进程中大显身手；推动社会各界了解法律、遵守法律，凝聚共识、汇聚合力，共同促进民营经济高质量发展。

“推动法律转化为促进民营经济发展的澎湃动力，需要我们齐心协力、久久为功。”郑备说。

(责编：白宇、卫嘉)

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