5月8日，国家电网有限公司陇东—山东±800千伏特高压直流工程（以下简称陇东—山东工程）竣工投产，标志着我国“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程建成投运，实现了能源资源跨区域优化配置，缓解了华北地区能源短缺与西部资源富集的矛盾，对于推动能源转型、助力区域协调发展具有重要意义。

国家电网公司董事长、党组书记张智刚表示，陇东—山东工程是我国又一条西电东送能源大动脉，工程投产将有力支撑“沙戈荒”大基地建设和新能源大规模开发利用，有力服务山东甘肃两省和黄河流域高质量发展，有力带动电工装备制造升级和产业焕新，对于促进新能源集约开发、集成发展，推动山东甘肃两省经济增长和区域协调发展，带动我国装备向高端迈进以及建设现代电力产业体系具有重要作用。

国家电网相关负责人介绍，陇东—山东工程起于甘肃省庆阳市庆阳换流站，途经陕西、山西、河北，止于山东省泰安市东平换流站，采用±800千伏额定电压、800万千瓦额定容量的“双八百”特高压直流输电技术，输电距离915公里，总投资202亿元。工程于2023年2月获得国家核准，6月开工建设。

陇东—山东工程配套电源1450万千瓦，其中新能源1050万千瓦，并首次在送端基地配置储能105万千瓦，将风、光、火电打捆外送，可实现多能互补，有效提升新能源消纳利用水平。工程建成投运，将有力支撑甘肃能源大基地综合开发，保障超过1000万千瓦新能源装机可靠送出，助力甘肃将丰富的资源优势转化为经济优势。同时，工程每年可向山东输送电能360亿千瓦时，减排二氧化碳1600万吨，提升区外受电能力至3800万千瓦。

推动核心技术自主可控，实现高水平科技自立自强。国家电网公司依托“揭榜挂帅”“1025”等一系列国家重大科技专项，产学研用联合攻关，成功研制了基于自主化拓扑、具有完全自主知识产权的换流变有载调压分接开关和基于全国产芯片的直流控制保护等“卡脖子”装备，并在本工程中率先示范应用。调试期间，这些国产新装备经受了高电压、大电流的严格考验，性能稳定、指标优良，实现我国电工装备自主可控新的突破，有力提升了我国高端输变电装备产业链供应链韧性和控制力。

截至目前，国家电网公司已建成投运“22交17直”39项特高压工程，形成大规模的特高压输电网络，为保障电力安全可靠供应、促进绿色低碳发展提供了坚强支撑。“国家电网公司将充分发挥集团优势，精心组织、周密部署、精益管理，全力确保工程优质高效推进，全面加快电网发展和能源转型，确保‘十四五’圆满收官。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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