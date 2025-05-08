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碧桂园服务“凤凰会”鸿蒙版正式上线

2025年05月08日16:58 | 来源：中国网综合
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原标题：碧桂园服务“凤凰会”鸿蒙版正式上线

4月30日，由碧桂园服务与华为联合开发的鸿蒙版凤凰会正式登陆华为应用市场，成为首批完成HarmonyOS 5深度适配的物业应用。此次升级将覆盖凤凰会超400万华为设备用户，标志着智慧社区服务正式融入鸿蒙生态，迈入全新阶段。

2024年第四季度，鸿蒙操作系统5（HarmonyOS 5）正式发布，实现全栈自研的移动操作系统，标志着我国在操作系统领域取得了重大突破。面对这一技术变革，碧桂园服务迅速展开技术评估与用户需求研判。数据显示，碧桂园服务业主中使用华为设备的用户占比较高，若无法及时完成系统适配，可能影响核心业务场景的线上化服务。

为此，碧桂园服务立刻响应，主动协同华为鸿蒙团队展开深度合作，以用户体验为核心，推动服务平台重构升级。最终，经过仅45天的开发与部署，鸿蒙版凤凰会于华为应用市场正式上线。

本次上线的鸿蒙版凤凰会，主要聚焦报事报修、物业缴费、物业费预存和凤凰商城等核心功能模块，确保业主在高频使用场景中获得稳定、流畅的操作体验。此刻，华为用户只需登录应用市场搜索“凤凰会”，即可体验鸿蒙版凤凰会带来的革新服务。

未来，碧桂园服务将依托鸿蒙系统，逐步实现更多服务模块，实现凤凰会能力的全覆盖与持续进化，不断推动“科技物业”新范式落地，打造智慧生活服务的领先标杆。

(责编：董童、李源)
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