原标题：促进民营经济高质量发展丨重庆北碚：增强民营经济发展新动能

这是5月9日在位于北碚区的重庆顺多利机车有限责任公司精工基地拍摄的自动化生产作业现场。

近年来，重庆市北碚区建立健全政策扶持体系，涵盖科技创新、市场开拓、资金扶持等多方面，持续优化营商环境。同时，针对性出台稳企惠企政策，持续提升服务质效，让民营企业安心生产、放心经营，有效增强民营经济发展新动能。

截至2024年底，北碚区民营经营主体占比超97%，民营经济贡献了80%以上的城镇就业、90%以上的科技创新平台。

新华社记者 王全超 摄

(责编：方经纶、杨迪)

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