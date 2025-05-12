人民网记者 乔雪峰

5月4日，随着最后一对长钢轨在东山隧道内稳稳落下，与已铺轨道精准对接，标志着沈阳至长白山高铁（以下简称沈白高铁）全线铺轨施工圆满完成，为线路开通运营奠定坚实基础。

沈白高铁正线全长430公里，是国家《中长期铁路网规划》中东北东部快速铁路通道的重要组成部分。沈白高铁建成通车后，沈阳、北京至长白山的列车最短运行时间将分别压缩至1.5小时和4小时以内，对进一步助力东北全面振兴、实现区域经济高质量发展等具有重要意义。

今年以来，我国交通运输行业全力抢开局、稳增长、促发展，行业经济运行起步平稳、总体实现良好开局，为服务经济社会发展提供坚实有力的交通运输保障。

今年2月，交通运输部编制印发了《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》，谋划了国家综合立体交通网主骨架联通提质工程、长江经济带综合立体交通网完善工程等20个重大工程（包）和新藏铁路、三峡水运新通道、珠三角枢纽（广州）新机场等45个重大项目。

记者从交通运输部获悉，一季度，我国交通固定资产投资规模高位运行。数据显示，一季度完成交通固定资产投资6752亿元，规模总体保持高位，铁路、水路投资保持较快增长。

“国家综合立体交通网进一步提质完善，沪渝蓉沿江高铁、京港澳等高速公路繁忙路段扩能改造、洋山港区小洋山北作业区集装箱码头、平陆运河、北京城市副中心站综合交通枢纽等一批重大工程项目建设进展顺利。”交通运输部综合规划司副司长金敬东表示，2025年，交通运输部将全面贯彻落实中央经济工作会议各项工作部署，积极扩大交通运输有效投资，全力推进交通重大工程项目实施。

记者从国铁集团获悉，今年1至4月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%，充分发挥铁路建设投资对经济的拉动作用，积极为经济持续回升向好注入新动能。

在广东，广州至湛江高速铁路（简称广湛高铁）重点控制性工程文昌隧道实现贯通，为项目高质量建设按下“快进键”。

广湛高铁全长401公里，是连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港、北部湾城市群高速铁路大通道的重要组成部分。项目建成后，对促进粤西地区经济社会发展具有重要作用。

在四川，成都至达州至万州高速铁路（以下简称成达万高铁），进入无砟轨道施工阶段，为下一步全线长轨铺设提供了基础条件。

成达万高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，成达万高铁全线施工目前已进入攻坚阶段，总体工程进度完成69%。其中，路基工程完成90%，桥梁、隧道工程分别完成75%，134座隧道已贯通121座。

一季度，天津累计完成交通固定资产投资39.05亿元，兴港高速公路等4个总投资百亿元项目表现突出，投资额占一季度总数的六成，天津港大港港区10万吨级航道提升工程等4个续建项目稳步实施。

兴港高速公路目前正处于天津港段桥面系统施工中，京津塘高速公路改扩建工程近期首根钻孔灌注桩顺利开钻，京滨城际、津潍高铁两个项目正在加快推进桥梁下部结构施工……在各个重大项目施工现场，建设者们抢抓当前有利时机，确保各项建设任务高效有序推进。

金敬东表示，下一步，交通运输部将紧扣交通强国战略目标，全力推进交通重大工程项目建设，稳定有效投资规模，提高投资效益，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

(责编：郝帅、高雷)

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