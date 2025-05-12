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加强战略矿产出口全链条管控工作部署会召开

2025年05月12日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，5月12日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、工业和信息化部、公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、国家邮政局等部门及内蒙古、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南等战略矿产资源集中省份的地方主管部门在湖南省长沙市召开加强战略矿产出口全链条管控工作部署会。

会议指出，战略矿产出口管制事关国家安全和发展利益，加强出口全链条管控是关键。各部门、各地方要加强对本领域、本地区相关经营主体的培训指导与日常监管，坚持“预防在先，处置在前”，密切跟踪战略矿产流向，强化信息研判共享，及时做好预警和相关处置，严防战略矿产非法外流。

会议强调，各部门要密切配合，按照职责分工，认真履行战略矿产开采、冶炼、加工、运输、制造、销售、出口等各环节监管职责，切实加强全链条管控；各地方人民政府要强化属地监管责任，对本地区战略矿产出口全链条各环节企业进行系统摸排并建立台账，指导属地企业加强合规制度建设，提高企业合规意识和能力，合力确保管控措施落实到位。

会议要求，各部门、各地方要强化横向协同，贯通纵向配合，以坚决的态度和有力的措施推动战略矿产出口全链条管控工作取得实效，坚决维护国家安全和发展利益。

(责编：孙红丽、高雷)
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