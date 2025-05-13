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工业和信息化部拟规范安全技术要求

汽车门把手隐形 安全不能“隐形”

本报记者 王 政 刘温馨
2025年05月13日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着汽车电动化、智能化的快速发展，隐藏式车门把手凭借美观、科技感强等优势被广泛应用。某车企负责人告诉记者，隐藏式车门把手增强了人车之间的交互体验，车主可通过语音、按键、钥匙等多种方式打开车门，同时使得整车造型更加符合流线型设计，降低风阻系数、节约用电能耗，让车辆提升5—10公里的续航里程。据统计，国内市场搭载隐藏式车门把手的新车占比已超60%。

　　然而，近两年在市场应用中，隐藏式车门把手也暴露出不少问题。

　　“打车时不知道咋开门，被司机嫌弃了”“东北天气太冷，隐藏式车门把手不能正常弹出”“车辆发生剧烈碰撞后变形，依赖电子系统的把手无法开启”……隐蔽无标志、识别操作难、夹手、存在潜在逃生风险等问题，让隐藏式车门把手受到质疑。

　　通过设计创新吸引消费者无可厚非，但保证安全应是底线和前提。部分车企已经关注到了这方面的安全隐患。例如吉利汽车公开了一项隐藏式车门把手紧急解锁专利，通过机械传动+双电路备份+低温自加热技术，让车门把手在碰撞、断电、极寒等极端情况下仍可手动解锁。

　　当前汽车车门把手缺乏统一的行业规范和标准。针对这一现象，工业和信息化部公开征集对《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准制修订计划项目的意见。该技术要求规定了汽车应急式车门内把手的安装要求、隐藏式车门内把手和应急式车门内把手的标志要求、电动式车门外把手的防夹要求与试验方法、车门外把手和车门内把手的强度要求与试验方法、电动式车门把手的动态试验要求与试验方法等。

　　专家表示，技术要求的制定对于提升汽车车门把手安全具有重要意义：从救援逃生角度，强化汽车车门外把手在碰撞以及车辆起火等事故场景的安全逻辑，增加机械或者断电保护等安全冗余设计要求，保证断电、碰撞等事故中车门系统能够开启，从而进行救援及逃生活动；保证翻滚、坠落事故中，能够防止车门把手的误作用，从而降低乘员跌落风险；规范隐藏式车门内把手、应急式车门内把手易于识别的安全标志，保证标志可见性，从而降低乘员紧急情况下的逃生难度；保证车门把手的结构强度，防止事故发生后门锁操纵机构功能丧失。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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