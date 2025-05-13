深挖幕后非法实体和走私网络

本报北京5月12日电 （记者罗珊珊）12日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、工业和信息化部、公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、国家邮政局等部门及内蒙古、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南等战略矿产资源集中省份的地方主管部门在湖南省长沙市召开加强战略矿产出口全链条管控工作部署会。

战略矿产出口管制，加强出口全链条管控是关键。各部门要密切配合，按照职责分工，认真履行战略矿产开采、冶炼、加工、运输、制造、销售、出口等各环节监管职责，切实加强全链条管控；各地方人民政府要强化属地监管责任，对本地区战略矿产出口全链条各环节企业进行系统摸排并建立台账，指导属地企业加强合规制度建设，提高企业合规意识和能力，合力确保管控措施落实到位。

此前，国家出口管制工作协调机制办公室部署开展了打击战略矿产走私出口专项行动。商务部新闻发言人对此表示，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。对部分战略矿产实施出口管制以来，一些境外实体与境内不法人员相互勾结，企图通过走私等方式规避出口管制措施。为遏制走私等势头，国家出口管制工作协调机制办公室5月9日聚焦打击战略矿产走私，在广东省深圳市召开现场会并作出专项部署。

各相关部门立即开展行动，针对近期在战略矿产领域出现的伪报瞒报、夹藏走私、“第三国”转口等企图规避出口管制的违法违规行为，迅速开展跨部门调查和案情会商，加大口岸查验和打击查处力度，深挖幕后非法实体和走私网络，从严从快查办违法案件，持续提升出口管制执法效力。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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