据新华社北京5月12日电 （记者周圆）记者12日获悉：三一重工基于树根互联工业互联网平台打造的“挖掘机指数”显示，4月份全国工程机械各项指数总体波动不大，全国基建项目平稳推进。

数据显示，4月份，全国工程机械开工率为49.53%，较上月略有下滑，降幅为0.81%，可统计样本总工作时长较上月增长0.22%。东北地区开工率为61.13%，较上月环比增长13.08%，开工率和环比增幅均位居各地区榜首。全国有15个省份综合开工率环比增长，其中黑龙江、青海、吉林、西藏、内蒙古、新疆的综合开工率环比增幅超过10%。

此外，4月份，路面设备开工率为28.11%，环比增长7.2%，环比增幅居各类设备首位，表示道路基建火热；在港口设备中，西部地区开工率为43.04%，环比增长1.34%，反映出西部地区在国际贸易中的地位逐渐提升。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经