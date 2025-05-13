提供快速高效服务，加强基础设施建设

本报记者 方 圆

“头一天申请，第二天就办完了，速度真快！”黑龙江省齐齐哈尔市泰来县乾兴村农民刘国军连连称赞。

刘国军说的是他家机井通电的速度。今年4月，齐齐哈尔供电公司台区经理郝凤学和郝坤入村检查灌溉用电设备，了解到刘国军想改用电动水泵从机井抽水灌溉，便指导刘国军在家中通过手机提交用电申请。

接到申请后，供电所安排专人上门服务，依托新架设的线路，很快确定了供电方案。第二天便完成了装表接电工作，将电通到了刘国军家的机井。

快速高效通电离不开主动对接用电需求。大庆市杜尔伯特蒙古族自治县靠山种畜场负责人秦建国提交了新装7台变压器的申请。国网大庆供电公司巴彦查干供电所所长金晓楠收到申请后，随即与客户取得联系并启动绿色通道，10分钟后，工作人员就到达现场勘察，为用户制定接电方案，仅用了1个工作日就完成了用电报装。

“以前我们全靠柴油机抽水浇地，现在装上了变压器，改用电泵抽水，不仅省钱，操作起来也方便多了！”秦建国高兴地说。

除了提供快速高效的供电服务，国网黑龙江电力还大力加强农村电网基础设施建设，全面梳理机井通电状态、运行情况，累计对全省37.76万眼机井“建档立卡”，推动机井尽早通电。截至2024年底，黑龙江省农村电网供电可靠率达99.82%，农村电网综合电压合格率达99.77%；2025年，该公司计划安排投资29.3亿元，高标准实施农网巩固提升工程，新建改造线路6600千米，新扩建及改造变电容量32万千伏安，持续提升农村电力保障水平。

随着农村生产电气化程度持续提高，智慧农业设施24小时用电需求逐步常态化。今年国网黑龙江电力组织成立保电服务队741支，深入田间地头7313人次，已累计走访农业用户19412户，靠前解决农民遇到的各种用电问题。

在北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司第七管理区，国网红兴隆供电公司靠前服务，帮助用户完成200套智能节水控制灌溉系统电源线路、电气元件等全面检查。

“智能节水控灌设备都已在最佳状态，田间的工作更轻松了。”种植户马国柱说。

今年，八五三农场有限公司计划再建造智能节水控制灌溉系统676套，覆盖水稻种植面积万余亩。红兴隆供电公司成立专项服务团队，在项目前期即提前介入，主动提供咨询服务。

为提高农村电力保障水平，国网黑龙江电力还提前对农田机井线路、台区全面排查，截至目前累计消除设备安全隐患2091处，指导排除客户侧用电安全隐患1557起，全力保障农村地区从“用上电”到“用好电”。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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