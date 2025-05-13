打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提供快速高效服务，加强基础设施建设

黑龙江提升农村电力保障水平

本报记者  方  圆
2025年05月13日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“头一天申请，第二天就办完了，速度真快！”黑龙江省齐齐哈尔市泰来县乾兴村农民刘国军连连称赞。

　　刘国军说的是他家机井通电的速度。今年4月，齐齐哈尔供电公司台区经理郝凤学和郝坤入村检查灌溉用电设备，了解到刘国军想改用电动水泵从机井抽水灌溉，便指导刘国军在家中通过手机提交用电申请。

　　接到申请后，供电所安排专人上门服务，依托新架设的线路，很快确定了供电方案。第二天便完成了装表接电工作，将电通到了刘国军家的机井。

　　快速高效通电离不开主动对接用电需求。大庆市杜尔伯特蒙古族自治县靠山种畜场负责人秦建国提交了新装7台变压器的申请。国网大庆供电公司巴彦查干供电所所长金晓楠收到申请后，随即与客户取得联系并启动绿色通道，10分钟后，工作人员就到达现场勘察，为用户制定接电方案，仅用了1个工作日就完成了用电报装。

　　“以前我们全靠柴油机抽水浇地，现在装上了变压器，改用电泵抽水，不仅省钱，操作起来也方便多了！”秦建国高兴地说。

　　除了提供快速高效的供电服务，国网黑龙江电力还大力加强农村电网基础设施建设，全面梳理机井通电状态、运行情况，累计对全省37.76万眼机井“建档立卡”，推动机井尽早通电。截至2024年底，黑龙江省农村电网供电可靠率达99.82%，农村电网综合电压合格率达99.77%；2025年，该公司计划安排投资29.3亿元，高标准实施农网巩固提升工程，新建改造线路6600千米，新扩建及改造变电容量32万千伏安，持续提升农村电力保障水平。

　　随着农村生产电气化程度持续提高，智慧农业设施24小时用电需求逐步常态化。今年国网黑龙江电力组织成立保电服务队741支，深入田间地头7313人次，已累计走访农业用户19412户，靠前解决农民遇到的各种用电问题。

　　在北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司第七管理区，国网红兴隆供电公司靠前服务，帮助用户完成200套智能节水控制灌溉系统电源线路、电气元件等全面检查。

　　“智能节水控灌设备都已在最佳状态，田间的工作更轻松了。”种植户马国柱说。

　　今年，八五三农场有限公司计划再建造智能节水控制灌溉系统676套，覆盖水稻种植面积万余亩。红兴隆供电公司成立专项服务团队，在项目前期即提前介入，主动提供咨询服务。

　　为提高农村电力保障水平，国网黑龙江电力还提前对农田机井线路、台区全面排查，截至目前累计消除设备安全隐患2091处，指导排除客户侧用电安全隐患1557起，全力保障农村地区从“用上电”到“用好电”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推进标准化建设 业界促进护工行业发展
　　图为大通回族土族自治县护工产业发展基地内正在对护工进行培训。受访方供图 人民网北京5月12日电 （记者孙博洋）“目前，大通籍护工从业人员超过8000人，月均工资达到4000元，总体年工资性收入超过3亿元。…
从咖啡产业看中拉“经贸+文化”合作机遇
　　人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）在12日举行的中国-巴西商业研讨会上，瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一作为企业代表出席并发言。郭谨一表示，瑞幸咖啡将持续携手巴西多方推广咖啡文化，把更多高品质巴西咖啡带给消费者。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部