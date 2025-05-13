吴 波

外贸转内销是企业应对全球市场不确定性、融入国内国际双循环新发展格局、实现韧性发展的主动选择。同时，开拓国内市场也是一个系统的组织变革过程。在全球价值链体系中，中国传统外贸企业大多位于低端加工制造环节，通常利用规模经济优势获得价格优势，通过供应链优势获得快捷响应优势。

但是在开拓国内市场的过程中，这些外贸企业往往需要从加工制造环节跃迁到研发设计和市场营销环节，需要重塑企业竞争优势。企业要从单一的加工制造优势，向附加值更高的品牌优势和研发设计优势转型。

宁波今日食品就是一个典型的国内市场品牌建设牵引企业系统变革的案例。在这一过程中，传统外贸企业需要看清所在行业的发展阶段，研究市场竞争格局和需求结构，在此基础上明确自身的品牌定位，设计匹配的产品体系，并引导相应的研发设计和生产流程变革。尤其是，由于国内和国际市场存在较大的差异，外贸企业并不能简单地复制出口产品，而是需要开展系统的产品创新。

对于今日食品来说，国内市场的成功转型，不仅依赖企业自身品牌战略系统的推进，还依赖当地营商环境的支持，这使得外贸企业能够更加快捷高效地完成品牌申请、注册并获得保护，充分享受品牌建设的成果。

（作者为浙江工商大学浙商研究院执行院长，本报记者窦瀚洋整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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