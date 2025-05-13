浙江宁波外贸企业积极布局国内市场

本报记者 窦瀚洋

今日食品有限公司的生产车间。

金枪鱼伴手礼吸引游客驻足。

以上图片均为樊建威摄（人民视觉）

这段时间，浙江宁波今日食品有限公司（以下简称“今日食品”）副总经理陈胜楠开启了“连轴转”的工作模式，“抢占国内市场，得先打响品牌知名度，耽误不得。”

她的手机里，密密麻麻地记录着一项项工作动态：线下，提交入驻大型连锁超市申请，并准备安排铺货；线上，在国内电商平台上架更多金枪鱼产品；借助人工智能技术，打造“24小时不打烊”直播间，拓展直播带货新场景……

过去今日食品主攻海外市场，通过宁波舟山港销往30多个国家和地区，“产品主要面向欧美市场，内销占比不到20%。”陈胜楠说，开拓国内市场，许多事情都要从头做起。

之所以做内销，她向记者透露，一方面是因为复杂严峻的外部环境，另一方面也是为企业未来持续发展做长远打算。

早在2018年底，今日食品就受到过关税冲击，加上进口成本、海运价格波动等带来的不确定因素增加，企业开始尝试布局国内市场。

“金枪鱼产品在欧美消费者餐桌上常见，国内老百姓顶多尝尝鲜，还未形成成熟的消费市场。”陈胜楠说，公司这几年做过不少探索，进驻天猫、京东等电商平台，但效果一般，企业打算自创品牌，又不知从何做起。

消费者接受度低、品牌认知度不够等出口转内销的共性问题，今日食品也遇到了。不仅如此，外贸市场和内销市场的差别也让企业“水土不服”。

“外贸订单有明显的‘大批量、少批次’特点，出货量往往以‘柜’计；内销市场则截然相反，有‘小批量、多批次’的特点，产品竞争激烈，更新迭代速度非常快。”公司总经理夏迪说。

“说到底，品牌知名度和定位很关键。”夏迪分析，“要建立全新的品牌体系，产品也要进行细分。”于是，公司推出“非常鱼块”品牌，“这是我们近期专门针对国内消费者打造的新品牌。”

“在海外，金枪鱼吃法非常多，但国内消费者不熟悉如何烹饪金枪鱼。我们认为从即食产品做起更合适。”企业针对国内消费者口味和健康需求，陆续推出了油浸蓝鳍金枪鱼罐头、黄鳍金枪鱼鱼块等简餐即食产品。“品牌‘非常鱼块’取自‘非常愉快’的谐音，产品一目了然，更贴近中国老百姓。”夏迪说。

新品牌表现如何？据介绍，“非常鱼块”进驻连锁超市和线上平台后，销量、表现都不错，品牌的“年年有鱼”系列礼盒还入选了“宁波特色伴手礼”。

“非常鱼块”试水成功后，今年企业又联合奉化区溪口镇政府打造了“雪窦山”品牌，推出金枪鱼伴手礼，主攻旅游市场。“溪口是奉化当地的旅游大镇，借着旅游流量，我们希望进一步提升品牌知名度。”陈胜楠说。

这段时间，她忙着联合超市开展试吃活动，筹备线下快闪店，“从去年开始，我们连续两年赞助了奉化马拉松赛事并设置了美食摊位，参加过各地不少食品博览会，还在区供销社牵头下入驻奉化农副产品展销中心，为的就是让品牌走近更多消费者。”

支持企业内外贸一体化发展，政府部门也有动作。听说今日食品想做线上直播，奉化区商务局外贸科科长蒋莹和驻企专员李光辉赶来对接。自企业布局国内市场以来，区商务局已主动上门服务50余次。“我们初步筛选了几家不错的区内直播企业，看看相中了哪家？”把相关资料递给夏迪，蒋莹和李光辉又仔细询问起企业需求。

此外，奉化区商务局已牵头多部门组成了企业服务联盟，为外贸转内销企业提供组合式政策服务。“有信贷、社保、费用减免、信保支持等好多方面。”夏迪细数起来。

今日食品已收获国内各类订单累计超3000万元。“今年我们计划将内销占比提高到30%以上，以后我们希望实现外贸和内销各占一半，‘两条腿’走路均衡发展。”对于未来，夏迪充满信心。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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