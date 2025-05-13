邹 翔

观察中国的产业链韧性，第137届广交会提供了一个很好的视角。

打开广交会官网，在搜索栏中输入“汽车”，从整车制造到发动机、散热器，从汽车清洁到座套、收纳装置……1900多家品牌展商、1.5万多件展品映入眼帘，各类配件应有尽有，一站式满足海内外商家的采购需求。这种“全链条覆盖”能力，意味着无论外部环境如何变化，中国都能凭借完备的生产体系，提供从原材料到终端产品的“一站式解决方案”。

多项指标刷新纪录的广交会，凸显了中国品牌的创新创造在全球供应链中扮演的重要角色，也是中国担当作为、保障全球供应链稳定的直观体现。

世界经济格局深刻调整，全球产业链供应链面临风险挑战。但危和机总是同生并存，全球供应链加速重构，既潜藏困难，也孕育新机。越是风急雨骤，企业越需高扬品牌的风帆，在搏击风浪中收获前进动力，在市场大潮中勇立潮头。

向转型发展要品牌美誉度。今天，如何保持向“新”逐“绿”的可持续性，已经成为中国优秀品牌的必答题。例如，云天化集团推进全生命周期绿色管理和低碳发展，实施的煤气化RTO大模型项目可实现每年节煤9100吨、减排二氧化碳超2万吨，改变了许多人对化工行业高污染、高能耗的印象。转型升级、护绿前行，是展现企业担当、赢得消费者青睐的必由之路，更是赢得未来优势的先手棋。

向创新发展要品牌竞争力。AI底盘可扫描车辆前方30米路况，预知路面的坑洼和障碍并对减振器进行适应性调整；钠离子电池在零下40摄氏度的环境下仍可保持90%的可用电量……今年上海车展，中国新能源汽车品牌大放异彩，靠的是领先一步的创新变革，靠的是层出不穷的硬核技术。依靠矢志创新锻造自身在产业链供应链上的“不可替代性”，企业行稳致远的基石便不可撼动。

企业要强，品牌必须强。外部环境变化下的“中国品牌日”，为所有企业提供了一个思考如何准确识变、科学应变、主动求变，进而擦亮品牌、化危为机的契机。

中国经济的大海，是中国品牌最深厚的底气和力量之源。有超大规模市场的托举，有企业创新突破的作为，有广大消费者的选择信赖，中国品牌的征途未有穷期，未来不可限量。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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