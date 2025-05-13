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南方电网公司——

创新驱动发展  点亮万家灯火（中国品牌日）

本报记者  李  纵
2025年05月13日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　南方电网公司坚定履行能源央企的职责使命，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，塑造了“万家灯火  南网情深”的品牌形象。

　　能源保供筑防线，守护民生显担当。2024年，面对超强台风“摩羯”等灾害，南方电网公司启动应急机制，在21天内实现了“镇镇通、村村通、户户通”。南方电网抗击超强台风“摩羯”抢修复电攻坚团队获评2024年度“央企楷模”称号。广东、广西、云南、贵州、海南全年五省区全社会用电量达1.7万亿千瓦时，同比增长7.4%；“西电东送”电量2384亿千瓦时，创历史新高。客户平均停电时间同比下降7.8%，供电可靠性保持世界湾区先进水平。

　　区域协调强支撑，服务大局促融合。南方电网公司“一省一策”精准施策，2024年完成固定资产投资1660亿元，创历史新高。粤港澳大湾区内地9市实现欧标充电桩县区全覆盖，横琴合作区供电可靠率达100%。广东阳江三山岛海上风电柔直输电工程开工建设，广州500千伏狮子洋大跨越改造工程正在施工。广西220千伏海上风电送出工程、云南“四横四纵一中心”500千伏主网架等重大工程相继投运，贵州遵义会议会址核心圈高可靠示范区建成，海南500千伏数字电网建设进度过半，深圳全面建成超大城市数字电网。城乡融合加速推进，建成300个新时代电气化村，农网供电可靠率提升至99.9%。

　　科技自立攀高峰，创新驱动强引擎。南方电网公司构建高能级创新平台，全国产化直流干式电容器、氢电双向转换装置等10余项技术入选国家级首台（套）装备，“驭电”大模型获世界人工智能大会最高奖、入选央企十大“国之重器”。发布国内首个新型电力系统评价标准，获批建设国家首个新型电力系统质检中心。全国首个大容量钠离子电池储能电站建成投运，填补业界多项空白；全国首个国家新型储能创新中心获批组建，“电鸿”生态圈链接超350家产业伙伴、7亿电力终端。

　　绿色转型作表率，低碳发展树标杆。南方电网公司引领能源绿色变革，每两度电中就有一度是“零碳电”。“十四五”新增1亿千瓦新能源目标提前一年半完成，新能源装机规模突破2亿千瓦，成为五省区第一大电源。建成首批35个新型电力系统示范区。区域绿电绿证交易量突破1047.5亿千瓦时，同比增长超8.5倍。公司获评中国工业碳达峰“领跑者”企业。“顺易充”平台用户突破千万，单日充电量创700万千瓦时历史峰值。

　　南方电网将继续以改革破局、以创新赋能、以绿色筑基，为推进中国式现代化贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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