中核集团——

本报记者 谷业凯

核工业是高科技战略产业，也是国家安全的重要基石。中核集团以“国际核科技发展的引领者”为愿景，在守护能源安全、助力绿色转型、推动核能合作、增进民生福祉中，彰显中国品牌的硬核实力与时代担当。

以科技进步驱动发展。70年前，中国核工业人自力更生、艰苦奋斗，创造了“两弹一艇”的卓越功勋。进入新时代，中核集团积极推进我国“热堆—快堆—聚变堆”核能“三步走”战略。“华龙一号”国内外在运、核准和在建机组总数达41台，成为全球在运、核准和在建机组最多的三代核电技术。“玲龙一号”模块化多用途小堆成功研发并开工建设。今年3月，新一代“人造太阳”中国环流三号首次实现原子核和电子温度突破双亿摄氏度，实现了中国可控核聚变技术的又一突破。在引领科技创新、守护能源安全的实践中，中核集团品牌的价值创造作用愈发凸显。

以低碳实践守护绿色家园。在“双碳”目标下，核能的价值日益显现。目前，单台“华龙一号”机组装机容量超120万千瓦，年发电量超100亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。在浙江海盐，秦山核电站利用核热电联供技术为城市居民供暖，让群众切实感受到绿色能源的暖意；在江苏田湾，“和气一号”蒸汽供能项目每年可减少燃烧标准煤40万吨。目前，中核集团在运核电机组达26台，装机容量位居全球前列，从铀矿勘探到核燃料循环，构建起完整的核工业产业链，为我国能源结构注入了“稳定剂”和“清新剂”。

中核品牌以自主方案助力全球共赢。目前，我国已向海外出口3台“华龙一号”核电机组，“华龙一号”海外首堆年发电量达200亿千瓦时，满足当地200万户家庭用电需求。作为核能“走出去”的领军企业，中核集团主动开放12个大型核科研设施，已成功向7个国家出口核电机组、研究堆和次临界装置，业务遍及全球170多个国家和地区。

以履责担当增进民生福祉。中核集团高质量推进产业链自主可控。目前，核技术已广泛应用于工业、农业、医学等领域，取得了良好的经济和社会效益。中核集团实现数种新型医用同位素国产化，助力解决国内医用同位素紧缺和核医学发展的难题。从超市货架到工业园区，核技术在灭菌保鲜、环境治理等领域多元应用，助力民生改善。

中核集团将继续走高质量发展之路，以“国之重器”擦亮中国品牌金名片。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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