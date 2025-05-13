本报福州5月12日电 （记者钟自炜、刘晓宇）福建省商务厅、省财政厅联合印发《促进首发经济高质量发展的若干措施》，支持打造国内外品牌首发、首秀、首展、首店的集聚高地和原创品牌孵化地。

据介绍，省级商务发展专项资金安排2000万元，支持福建各地常态化开展首发、首秀、首展等活动，聚焦地理标志产品、名特优产品、老字号、区域公共品牌、国货国潮等，打造消费新场景；支持本省企业在省内外消费集聚区开设、升级，打造具有一定规模和影响力的展示中心，对符合条件的项目给予最高不超过100万元的资金奖励；培育城市商业首发经济承接载体，积极推动商圈、步行街、大型商超、便民生活圈等开展零售业创新提升工程，打造一批特色零售业创新消费场景，推动零售业态高质量发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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