广州开发区积极为民营企业做好服务

本报记者 李 纵

广东广州国际生物岛上，好易康生物科技（广州）有限公司研发实验室里，技术人员忙个不停。“这款自主研发的口腔护理产品，就要上市了。”公司副总经理黎燕华说，“去年省下了32万元租金，让我们能把更多资金投入新品的研发生产。”

帮民企减负，为创新助力。去年以来，广州国际生物岛两次降低园区入驻企业的租金，月均减负600多万元，累计惠及约180家企业。

降租之外，物业费收取模式的调整也为企业提供了利好。去年11月，园区将物业费调整为“基础服务+增值服务”的收费模式，企业可按需增选设备维护、技术对接等增值服务。“新模式推行后，‘固定套餐’变成了‘自由搭配’，物业基础服务费降幅达39%到55%。”广州国际生物岛集团有限公司董事长曾玮介绍。

广州瑞派医疗器械有限责任公司在广州国际生物岛扎根近10年，拥有自己的工程部。面对新模式，公司选择在新签订的物业合同里取消设施维修维护服务。物业费调整连同租金降低，一年能省下60多万元。

聚焦企业所需，广州国际生物岛还引入药械评审服务窗口、合同研发机构、临床试验平台等资源，提供“一站式”服务。“企业‘足不出岛’，产品就能走完从研发到上市的全流程。”广州瑞派医疗器械有限责任公司总经理黎静表示，得益于此，公司研发的新款内窥镜大幅节省了上市时间。

以真招实招促民营经济高质量发展，政策持续升级。今年3月，广州开发区出台关于打造“三城一岛”产业增长极加快发展新质生产力若干举措，针对企业面临的租金高、买房贵、拿地难等问题，实施“园区合伙人”行动。降租方面，加快构建工业保障房体系、开展租金入股等改革探索；买房方面，鼓励园区通过产权分割等方式出让办公用房厂房，助力企业投产扩产；拿地方面，建立“用地直通车”制度，让企业轻松拿地、安心经营……

既降成本，也育生态。广州开发区构建起覆盖企业全生命周期的支持体系，50亿元科创母基金聚焦“投早、投小、投长期、投硬科技”，撬动社会资本92亿元，已投资271家科创企业、培育29家上市企业。

政策红利持续释放，创新成果加速涌现。截至今年3月，广州开发区生物医药产业产值突破2000亿元，集聚企业超3000家，其中国家高新技术企业占比达60%。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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